Небезпечний гість: у Танзанії гепард заліз в автомобіль туриста
У Танзанії під час фото-сафарі в автомобіль до туриста заліз гепард. Візит небезпечного гостя вдалося зняти на відео.
Про це повідомляє "Голос Америки".
"22-річний турист Брітон Хайєс під час фото-сафарі в Танзанії ледь не став здобиччю молодих гепардів. Місцевий провідник порадив Хайєсу не рухатися і не дивитися тваринам в очі, щоб хижаки не вважали його загрозою", – мовиться у повідомленні.
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Джерело: 24 Канал
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