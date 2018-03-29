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Небезпечний гість: у Танзанії гепард заліз в автомобіль туриста

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У Танзанії гепард заліз в автомобіль туриста
У Танзанії гепард заліз в автомобіль туриста / Скріншот з відео

У Танзанії під час фото-сафарі в автомобіль до туриста заліз гепард. Візит небезпечного гостя вдалося зняти на відео.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"22-річний турист Брітон Хайєс під час фото-сафарі в Танзанії ледь не став здобиччю молодих гепардів. Місцевий провідник порадив Хайєсу не рухатися і не дивитися тваринам в очі, щоб хижаки не вважали його загрозою", – мовиться у повідомленні.

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Теги: світ тварин
Джерело: 24 Канал
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