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Під час сафарі туристи зняли на відео сутичку тигра з ведмедем: приголомшливі кадри

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Туристи зняли на відео сутичку тигра з ведмедем:
Туристи зняли на відео сутичку тигра з ведмедем: / Скріншот з відео

В Індії у штаті Махараштра під час сафарі у брутальній сутичці зійшлись тигр та ведмідь-губач.

За словами експерта Акшай Кумара, бійку розпочав 7-річний тигр на прізвисько Маткасур, передає телеканал NDTV. Тигр напав на самку губача з ведмежатами, які прийшли до водопою.

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Тигр атакував ведмедицю більше п'яти хвилин. Він йшов за нею, а та, щоб захистити дитинча, кидалася на нього", – розповів свідок сутички Кумар.

Захищаючи ведмежат, самка була змушена прийняти бій, і хоч тигр одразу повалив ведмедицю на землю, їй вдалось вирватись. Внаслідок сутички обидві тварини отримали поранення.

Брутальна сутичка тигра з ведмедем – відео

Теги: Індія світ тварин Сутички
Джерело: 24 Канал
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