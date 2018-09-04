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Опасный тайфун в Японии без света остаются более 350 тысяч домов

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Опасный тайфун "Джеби" в Японии
Опасный тайфун "Джеби" в Японии / УНИАН

В Японию пришел опасный тайфун "Джеби". Сейчас в стране отменено 700 внутренних авиарейсов и сильно повреждены электропровода, в результате чего многие люди остались без света.

Стихия бушует на западе страны.

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Из-за тайфуна временно прекратили железнодорожное сообщение, а без света остаются более 350 тысяч домов. Скорость ветра в эпицентре составляет 160 километров в час. Мощный ветер клонит деревья и валит дорожные знаки. Высота волн на море – 12 метров. Из-за разгула стихии, остановили движение поездов между Осакой и Хиросимой, а премьер страны Синдзо Абэ отменил свой визит на остров Косю.

Между тем, непогоду готовятся встречать на севере страны. Добавим, что тайфун "Джеби" называют самым мощным за последние 25 лет.

К слову, на Прикарпатье из-за продолжительных осадков произошел мощный оползень. Из-за него оказалась заблокированной автомобильная дорога городского значения, соединяющая 5 сел в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Теги: Япония Стихийный бедствия
Источник: 24 канал
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