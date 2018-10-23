Опасный ураган "Уилла" показали из космоса: впечатляющие фото

В сети показали масштабы опасного урагана "Уилла", который приближается к тихоокеанскому побережью Мексики.

Об этом сообщило издание AP.

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Власти ввели чрезвычайное положение сразу в 14 муниципалитетах в штатах Наярит и Синалоа. В частности, в штате Синаола эвакуированы около 8000 человек.

Hurricane Willa strengthens to Category 5; forecast to pound Mexico's west coast. https://t.co/zyBUfHXbYY pic.twitter.com/V0ROHiZw9m — Breaking News (@BreakingNews) 22 жовтня 2018 р.

Синоптики предупредили, что "Уилла" пройдет через курортный город Мазатлан к острову Сан-Блас.

Category 5 Hurricane Willa is threatening more than 7 million people in Mexico pic.twitter.com/dBHYyRw4kf — NowThis (@nowthisnews) 22 жовтня 2018 р.

Convective bursts surrounding the eye of Category 5 #Hurricane #Willa off Mexico's west coast. Winds are sustained at 160 MPH (260 KM/H). Center is approx 155 MI (250 KM) SW of Puerto Vallarta. @NHC_Pacific predicts landfall near Mazatlan on Tuesday. (@NOAASatellites GOES-East) pic.twitter.com/twA6f3ndUJ — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 22 жовтня 2018 р.