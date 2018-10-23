Опасный ураган "Уилла" показали из космоса: впечатляющие фото
В сети показали масштабы опасного урагана "Уилла", который приближается к тихоокеанскому побережью Мексики.
Об этом сообщило издание AP.
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Власти ввели чрезвычайное положение сразу в 14 муниципалитетах в штатах Наярит и Синалоа. В частности, в штате Синаола эвакуированы около 8000 человек.
Синоптики предупредили, что "Уилла" пройдет через курортный город Мазатлан к острову Сан-Блас.
Источник: 24 Канал
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