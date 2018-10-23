Небезпечний ураган "Уілла" показали з космосу: вражаючі фото
В мережі показали масштаби небезпечного урагану "Уілла", який наближається до тихоокеанського узбережжя Мексики.
Про це повідомило видання AP.
Читайте також: Вогняна хмара і тисячі евакуйованих: у Мексиці стався вибух на алкогольній фабриці
Влада ввела надзвичайний стан відразу в 14 муніципалітетах в штатах Наяріт і Сіналоа. Зокрема у штаті Сінаола евакуйовано близько 8000 людей.
Синоптики попередили, що "Уілла" пройде через курортне місто Мазатлан до острова Сан-Блас.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Як велелюдні мітинги у Росії дали старт президентській кампанії 2018 року27 березня 2017 , 20:53
В аеропорті Дамаска стався потужний вибух: відео27 квітня 2017 , 08:36
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00