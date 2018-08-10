"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора

В 2015 году, когда шла "горячая фаза" российского нашествия на восток Украины, кто-то запустил анекдот о том, что Роскомнадзор якобы запретил показывать на территории России старый советский мультик про Винни-Пуха.

И все же:

а) один из героев этого мультфильма слишком похож на премьер-министра соседней братской страны, с которой Россия не воюет;

б) история о Медведе, который залез в чужой дом, сожрал все, к чему смог дорваться, а потом застрял в дверях, является преступной пародией на миролюбивую внешнюю политику России в отношении соседней братской страны ...

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Анекдот анекдотом, а в 2018 году его воплотили в жизнь уже не в России, а в Китае. Теперь любимец детишек, смешной медвежонок Винни-Пух является изгнанником из китайского сегмента социальных сетей, а новую анимационную ленту о нем в КНР просто запретили. Возможно, так произошло потому, что американский Винни-Пух оказался слишком похожим на супермощного лидера китайского государства – товарища Си Цзиньпина ...

На самом деле, китайские дети так же, как и американские и любые другие, привыкли любить милого медвежонка Винни-Пуха. Еще и потому, что многие мягкие игрушки, изображающие Винни, производятся именно в Китае и до сих пор ими были заполнены китайские детские магазины. Но теперь те жители Китая, которые будут пытаться искать Винни-Пуха в Интернете, ничего не найдут. Медвежья фигура, которая стала известной всему миру благодаря мультсериалу студии Уолта Диснея, превратилась в глазах китайских цензоров на "подозрительное изображение". Столь подозрительное, что новый фильм о Пухе не попадет в китайские кинотеатры.

Винни-Пуха "выгнали" из китайского сегмента Интернета

Что поделаешь, если Пух оказался таким похожим на председателя КНР? Китайское управление цензуры официально сообщило, что "сравнение высшего должностного лица Китая с Винни-Пухом унижает Си Цзиньпина неприемлемым образом и несовместимо с честью и достоинством Китайской Народной Республики". Вот так.

Синни-Пух?

На самом деле это сходство заметили уже достаточно давно. В июне 2013 года Си Цзиньпин, который тогда занял свой высокий пост, улетел в США, чтобы встретиться со своим американским коллегой Бараком Обамой на калифорнийском ранчо "Мираж". Оба государственных деятеля пытались продемонстрировать дружественность и простоту, поэтому появились перед прессой не только без галстуков, но и без пиджаков, в одних рубашках с закатанными рукавами, оптимистично рассказывая о радужных перспективах американо-китайских отношений. Китайская пресса окрестила эти переговоры "ранчо-дипломатией".

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Но "звездой" мировых хедлайнов вдруг стали не президенты на ранчо, а графическое сравнение этих двух деятелей ... с персонажами мультиков про Винни-Пуха. А именно: Си Цзиньпин появился в роли медвежонка Винни, а Барак Обама превратился в веселого Тигра. Более того, коллаж изображал их в позах, которые почти полностью соответствовали позам мультяшных героев.

Мем о сходстве Барака Обамы и Си Дзиньпина с героями мультфильма о Винни-Пухе стал вирусным в 2013 году

И это – не единственный пример. Впоследствии, в ноябре 2014-го, состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Cиндзо Абэ (она имела место "в кулуарах" саммита APEC в Пекине). И снова пресса не обошлась без Винни-Пуха. Так, китайский президент почему-то двигался и выглядел ну просто как образцовый диснеевский мишка. Относительно премьера Абэ – ему отвели роль печального философа-ослика Иа-Иа.

Забавное сравнение Синдзо Абэ и Си Дзиньпина с героями мультсериала о Винни-Пухе

Дальше – больше. Во время военного парада в сентябре 2015 года, который проводился по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны, один креативный пользователь Интернета запустил в пространство Всемирной сети фотографию, которая изображала Си Цзиньпина в обычном виде Винни-Пуха. С тех пор эти изображения стали чем-то вроде стандартного "мема" и как, скажем, северокорейского лидера Ким Чен Ына называют "сусликом", так Си Цзиньпин окончательно превратился в "Винни-Пуха".

Цензура юмора не понимает

Непонятно, почему у китайских цензоров лопнуло терпение только сейчас, только через пять лет после первого "виннипухивания" товарища Президента. Но факт заключается в том, что смешной медвежонок и "все-все-все" его мультяшные друзья теперь попали в немилость.

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Один из крупнейших IT-концернов Китая – Tencent, который поддерживает мощную китайскую чат-программу WeChat с почти миллиардом пользователей не только в КНР, но и по всему миру, запустил акцию – предложил пользователям так называемую "емоджи" (небольшую фотографию, которая выражает какое-то настроение) с тигром и Винни-Пухом. Зря. Ее запретили и провайдеру пришлось изымать свое творение из сети. Журналисты немецкого информагентства Deutsche Welle пытались загрузить ее, но у них ничего не получилось – кажется, Tencent ее просто уничтожил. На Weibo, платформе микроблогов в Китае, некоторое время невозможно было даже написать комментария, который содержал бы слово "Винни-Пух". Если кто-то пытался это сделать, он получал сообщение:

К сожалению, вы нарушили правила Weibo. Ваше действие заблокировано.

Неясным остается вопрос – почему все же именно сейчас? Почему четыре года подряд товарищ Си не обижался на такое, в общем вполне безобидное, а может, и даже приятное сравнение – а тут вдруг обиделся?

Кажется, что этот вопрос, как говорят американцы, "плохого тайминга", а именно – причиной подобного акционизма вокруг невинного мультфильма мог стать 19-й съезд Коммунистической партии КНР, который состоялся осенью 2017 года. На этом "судьбоносном" и "историческом" съезде большинство должностей в китайском Политбюро были заполнены новыми людьми. Старое поколение китайских руководителей было уже действительно слишком старым – многие ушли просто из-за очень преклонного возраста, но Генеральный секретарь остался неизменным – товарищ Си так просто отдавать бразды правления государством и партией не намерен. Его поддерживает большинство партии и, конечно, он является самым могущественным человеком в своей стране. Более того, съезд постановил, что он имеет право оставаться на своем посту пожизненно – то есть, Си Цзиньпин превратился в настоящего диктатора.

А диктатора можно сравнивать с орлом, львом, каким-либо величественным китайским драконом или тигром ... но ни в коем случае – со смешным, косолапым мишкой, в голове у которого, как известно из песенки – опилки. Тем более, показывать детям в кино новые приключения президента КНР и его друзей – осла, тигра, совы и поросенка ...

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