"Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору

У 2015 році, коли точилася "найгарячіша фаза" російської навали на схід України, хтось запустив анекдот про те, що Роскомнадзор буцімто заборонив показувати на території Росії старий радянський мультик про Вінні-Пуха.

Позаяк:

а) один із героїв цього мультфільму надто схожий на прем'єр-міністра сусідньої братньої держави, з якою Росія не воює;

б) історія про Ведмедя, який заліз до чужої хати, зжер все, до чого зміг допастися, а потім застряг у дверях, є злочинною пародією на миролюбну зовнішню політику Росії щодо сусідньої братньої держави...

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Анекдот анекдотом, а у 2018 році його втілили в життя вже не в Росії, а в Китаї. Відтепер улюбленець діточок, смішний ведмедик Вінні-Пух є вигнанцем з китайського сегмента соціальних мереж, а нову анімаційну стрічку про нього в КНР просто заборонили. Можливо, так сталося через те, що американський Вінні-Пух виявився надто схожим на супермогутнього лідера китайської держави – товариша Сі Цзіньпіна...

Насправді, китайські діти так само, як і американські й будь-які інші, звикли любити милого ведмедика Вінні-Пуха. Ще й тому, що численні м'які іграшки, які зображають Вінні, виробляються саме в Китаї та до цього часу ними були заповнені китайські дитячі магазини. Але відтепер ті жителі Китаю, які намагатимуться шукати Вінні-Пуха в Інтернеті, нічого не знайдуть. Ведмежа постать, яка стала відомою всьому світові завдяки мультсеріалу студії Волта Діснея, перетворилася в очах китайських цензорів на "підозріле зображення". Настільки підозріле, що новий фільм про Пуха не потрапить до китайських кінотеатрів.



Вінні-Пуха "вигнали" з китайського сегмента Інтернету

Що ж поробиш, якщо Пух виявився таким схожим на голову КНР? Китайське управління цензури офіційно повідомило, що "порівняння найвищої посадової особи Китаю з Вінні-Пухом принижує Сі Цзіньпіна неприйнятним чином і є несумісним з честю та гідністю Китайської Народної Республіки". Отакої.

Сінні-Пух?

Насправді цю схожість помітили вже досить давно. У червні 2013 року Сі Цзіньпін, який тоді обійняв свою високу посаду, полетів до США, щоб зустрітися зі своїм американським колегою Бараком Обамою на каліфорнійському ранчо "Міраж". Обидва державних діячі намагалися продемонструвати дружність та простоту, тож з'явилися перед пресою не лише без краваток, а й без піджаків, в одних сорочках із закоченими рукавами, оптимістично розповідаючи про райдужні перспективи американо-китайських відносин. Китайська преса охрестила ці переговори "ранчо-дипломатією".

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Але "зіркою" світових хедлайнів раптом стали не президенти на ранчо, а графічне порівняння цих двох діячів... із персонажами мультиків про Вінні-Пуха. А саме: Сі Цзіньпін постав у ролі ведмедика Вінні, а Барак Обама перетворився на веселого Тигру. Більше того, колаж змальовував їх у позах, які майже стовідсотково відповідали позам мультяшних героїв.



Мем про схожість Барака Обами та Сі Дзіньпіна на героїв мультфільму про Вінні-Пуха став вірусним у 2013 році

І це – не єдиний приклад. Згодом, в листопаді 2014-го, відбулася зустріч Сі Цзіньпіна з прем'єр-міністром Японії Cіндзо Абе (вона мала місце "в кулуарах" саміту APEC в Пекіні). Й знову преса не обійшлася без Вінні-Пуха. Так, китайський президент чомусь рухався та виглядав ну просто як взірцевий діснеївський ведмедик. Щодо прем'єра Абе – йому відвели роль сумного філософа-віслюка Іа-Іа.



Кумедне порівняння Сіндзо Абе та Сі Дзіньпіна із героями мультсеріалу про Вінні-Пуха

Далі – більше. Під час військового параду в вересні 2015 року, який проводився з нагоди 70-річчя завершення Другої світової війни, один креативний користувач Інтернету запустив у простір Всесвітньої мережі світлину, яка зображала Сі Цзіньпіна у звичному вигляді Вінні-Пуха. Відтоді ці зображення стали чимось на кшталт стандартного "мема" і як, скажімо, північнокорейського лідера Кім Чен Ина називають "ховрашком", так Сі Цзіньпін остаточно перетворився на "Вінні-Пуха".

Цензура гумору не розуміє

Незрозуміло, чому в китайських цензорів увірвався терпець лише тепер, аж через п'ять років після першого "вінніпухування" товариша Президента. Але факт полягає в тому, що смішний ведмедик і "всі-всі-всі" його мультяшні друзі відтепер потрапили у немилість.

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Один із найбільших IT-концернів Китаю – Tencent, що підтримує потужну китайську чат-програму WeChat з майже мільярдом користувачів не лише в КНР, а й по всьому світові, запустив акцію – запропонував користувачам так звану "емоджі" (невелику світлину, яка висловлює якийсь настрій) з Тигрою та Вінні-Пухом. Дарма. Її заборонили й провайдеру довелося вилучати своє творіння з мережі. Журналісти німецької інформагенції Deutsche Welle намагалися завантажити її, але в них нічого не вийшло – здається, Tencent її просто знищив. На Weibo, платформі для мікроблогів у Китаї, деякий час неможливо було навіть написати коментаря, який містив би слово "Вінні-Пух". Якщо хтось намагався це зробити, він отримував повідомлення:

На жаль, ви порушили правила Weibo. Ваша дія заблокована.

Незрозумілим залишається питання – чому все ж таки саме зараз? Чому чотири роки поспіль товариш Сі не ображався на таке, загалом цілком невинне, а може, й навіть приємне порівняння – а тут раптом образився?

Здається, що це питання, як то кажуть американці, "поганого таймінгу", а саме – причиною подібного акціонізму навколо безневинного мультфільму міг стати 19-й з'їзд Комуністичної партії КНР, який відбувся восени 2017 року. На цьому "доленосному" та "історичному" з'їзді більшість посад у китайському Політбюро були заповнені новими людьми. Старе покоління китайських керівників було вже й справді аж надто старим – багато хто пішов просто через дуже похилий вік, але Генеральний секретар залишився незмінним – товариш Сі так просто віддавати важелі правління державою та партією наміру не має. Його підтримує більшість партії та, звичайно, він є наймогутнішою людиною у своїй державі. Більше того: з'їзд постановив, що він має право залишатися на своїй посаді довічно – тобто, Сі Цзіньпін перетворився на справжнісінького диктатора.

А диктатора можна порівнювати з орлом, левом, яким-небудь величним китайським драконом чи тигром... але в жодному разі – зі смішним, клишоногим ведмедиком, в голові в якого, як відомо з пісеньки – тирса. Тим більше, показувати дітям у кіно нові пригоди президента КНР та його друзів – віслюка, тигра, сови та поросяти...

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