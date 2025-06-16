Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Старые добрые шпионы возвращаются: что на Западе пишут об Украине и войне на истощение

Операции с дронами в тылу – это новое мощное военное оружие

Аналитики отмечают, что фактор неожиданности, когда приходится отбиваться от беспилотников, атакующих изнутри, сочетает классическую военную стратегию с современными технологиями. Однако эксперты убеждены: развертывание смертоносных дронов в тылу врага является новой тактикой.

Две недели назад СБУ провела операцию "Паутина". Тогда 40 российских военных самолетов были поражены роем из 117 беспилотников, которые Украина тайно разместила вблизи аэродромов.

Подобное случилось несколько дней назад и в Иране. В результате атаки израильских дронов Тегеран потерял ракеты, перехватчики и системы противовоздушной обороны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил эту тайную атаку с другой операцией – в Ливии, когда Иерусалим взорвал "Хезболлу" с помощью пейджеров.

NYT отмечает, что в основе операций в Ливане, России и Иране лежат кропотливые и часто безрезультатные усилия по сбору разведывательных данных. Такие операции могут длиться годами и связаны с опасностью.

В конце концов, дроны – это просто инструменты, и то, как их можно использовать, зависит от вашей изощренности и вашей креативности. Так что это естественная эволюция – это лишь намек на то, что будет дальше,

– сказал Фарзан Сабет, аналитик по вопросам Ирана и систем вооружения.

Сабет считает, что дроны могут стать особенно привлекательным оружием в тайных операциях, в случае, если завозить их контрабандой частями и в разное время, что еще больше усложнит их обнаружение.