Украина проводит дерзкие операции в глубоком тылу России и заставляет руководство стран-членов НАТО задуматься над усилением собственной безопасности. Американский Конгресс тем временем готовит санкции, которые могут больно ударить не только по России, но и по самому Западу. В центре всех этих процессов стоит Дональд Трамп, который несмотря на все внутреннее и внешнее давление придерживается своего, как уже кажется, главного правила – "Что бы ни происходило, не дави на Кремль".

24 Канал собрал несколько материалов западных изданий, которые размышляют на тему дальнейших действий американской администрации относительно российско-украинской войны, судьбы Европы и изменений в военной стратегии Запада, которую спровоцировала украинская операция "Паутина".

Современная техника в сочетании с "олдскульным" шпионажем переписывает правила ведения войны

Старые добрые шпионы возвращаются в большую игру, пишет The Wall Street Journal. 21 век все чаще доказывает: победу могут приносить не только танки и артиллерия, но и искусная разведка, технологии и способность нестандартно мыслить. Израиль и Украина в последнее время показали, что иногда ум – это новая броня.

Осенью прошлого года Израиль провел многоуровневую спецоперацию против "Хезболлы". Началось все с подрыва пейджеров рядового состава группировки, далее взорвались рации командиров, а завершилось все точечными ударами, которые ликвидировали лидера организации Хасана Насраллу и большую часть руководящего состава. Операция, которую готовили годами, на время изменила баланс сил в регионе: "Хезболла" потеряла влияние на правительство Ливана, а Иран – часть своего влияния в регионе.

В то же время Украина провела не менее амбициозную операцию под названием "Паутина". Дроны, спрятанные в сборные домики на грузовиках, вдруг оказались там, где их совсем не ждали – на военных базах стратегической авиации России. Удару подверглись четыре из пяти выбранных аэродромов, в частности одна из этих баз находилась аж у северной границы Монголии. По предварительным оценкам и согласно спутниковым данным удалось повредить десятки самолетов, а уничтожить по меньшей мере 12. Это серьезно ударило по способности России обстреливать Украину крылатыми ракетами, а это был один из главных козырей Кремля.



Расстояние от Украины до пораженных дронами аэродромов России / Инфографика The Wall Street Journal

Ирония в том, что Россия уже не может производить новые бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, а из примерно 112 единиц только половина была исправна. И если израильская операция, несмотря на всю ее эффективность, привела к жертвам среди гражданского населения, то украинская – наоборот: не пострадал ни один гражданский, удар был четко направлен только на военные объекты.

Аналитики, цитируемые WSJ, отмечают, что мир наблюдает трансформацию самой сути войны. Новейшие технологии, включая использование искусственного интеллекта для наведения дронов, позволяют слабым игрокам наносить мощные удары с минимальными затратами. Как отмечает бывший сотрудник израильского Моссада Эяль Цир Коэн, технологии – это лишь инструмент: "Они работают только тогда, когда их используют умные люди".

Брайан Катулис из Middle East Institute называет это "провалами воображения" – мол, и у "Хезболлы", и у России не хватило фантазии предусмотреть собственные уязвимости. А вот у тех, кто умеет действовать нестандартно, всегда есть способность уравнять шансы, даже при отсутствии ядерного арсенала.

Интеллектуальное преимущество сегодня превращается в главный капитал. Дэн Хоффман, бывший руководитель резидентуры ЦРУ в Москве, вспоминает, что Путин вырос на советских шпионских романах, где один герой мог сорвать целую вражескую кампанию. И вот теперь – роли изменились. Под носом у ФСБ украинские агенты проводят сложные операции, которые еще несколько лет назад казались фантастикой.



Спутниковый снимок уничтоженных российских самолетов / Maxar

Еще одним красноречивым символом стало то, что в 2022 году на столе руководителя украинской разведки Кирилла Буданова лежала книга о Моссаде. Просто так подобные вещи не оставляют, убеждены авторы статьи. Тогда же Буданов говорил, что Украине надо мыслить асимметрично – как Израиль в 70-х, когда на карту было поставлено само выживание государства.

Сейчас Украина уже существенно ограничила действия российского флота в Черном море, используя морские дроны. И если аналогично удастся "выключить" стратегическую авиацию России – это будет огромная победа,

– считает бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Правда, один точечный удар – это еще не перелом. Проблема в том, что без кумулятивного накопления подобных атак не может произойти реального стратегического эффекта. Систематические атаки по критическим целям – вот путь к реальным изменениям в войне.

Россия уже успела ответить, но и Украина продолжает: еще один удар – на этот раз по топливному складу на базе в Энгельсе. Война продолжается, и ставки растут. И так – теперь уже не надо нырять с подводной лодки, чтобы заложить взрывчатку под мост. Теперь это делает дрон. И вся военная аналитика мира внимательно следит за украинской "Паутиной", фиксируя каждый новый шаг в войне нового формата.

Запад пересматривает собственную военную стратегию на фоне успеха Украины

Дроновый удар Украины по российским стратегическим бомбардировщикам уже называют одним из самых успешных военных рейдов в истории, пишет британское издание The Economist. Сочетание саботажа в стиле "старой школы" с фирменным оружием современной Украины – беспилотниками – демонстрирует два основных принципа:

во-первых, новые технологии, при креативном применении, могут быть смертельными;

во-вторых, даже большие государства больше не могут чувствовать себя в безопасности глубоко на собственной территории. Эпоха "неуязвимых тылов" закончилась.

Британский оборонный обзор, обнародованный на следующий день, оказался достаточно честной попыткой осмыслить эти изменения. И, очевидно, стал примером нового, более гибкого мышления, которое теперь нужно не только Европе, но и Азии, потому что военные инновации движутся быстрее, чем их успевают осваивать министерства.

Но главная проблема, на которую указывает и сам обзор, – где взять деньги? После десятилетий самоуспокоения Великобритания, как и большинство союзников, осознала: подготовка к войне уже перестала быть опцией на уровне остальных бюджетных расходов, сегодня это уже прямая необходимость.

Речь идет не только об оружии, но и о базах, инфраструктуре, производстве боеприпасов и логистике. В 1990-х и 2000-х годах Королевские ВВС, как и многие в Европе, закрывали авиабазы с целью экономии. Теперь – вынуждены за это расплачиваться. Поэтому одно из решений: военно-воздушные силы должны научиться действовать с более широкой географии, иметь запасные площадки, рассредоточивать горючее и боекомплекты. Такой подход к устойчивости должен распространяться и на другое – от электроподстанций до подводных кабелей и систем связи.

Правительство призывает к "общественной мобилизации" – когда и бизнес, и наука, и образование, и простые граждане лучше подготовлены к потенциальному кризису.

В сфере технологий нужна такая же гибкость. В документе указано: "новые технологии меняют характер войны глубже, чем когда-либо в истории человечества". Проблема в том, что оборонная бюрократия банально не успевает на это реагировать. Как пример, получение подряда на проект стоимостью более 20 миллионов фунтов (≈ 25 миллионов долларов) занимает в среднем 6,5 лет. В современных быстротечных условиях это почти вечность. Поэтому оборонный обзор Британии рекомендует закладывать 10% оборонного бюджета на инновационные разработки.



Авианосцы Королевского флота Великобритании в порту / Фото Getty Images

Реформа армии – еще один важный шаг. Королевский флот ускоряет создание "гибридных" сил на своих авианосцах, где дроны будут летать рядом с пилотируемыми F-35. Армия переходит на структуру 20-40-40: только 20% техники – это пилотируемые средства, еще 40% – многоразовые беспилотники, остальные – одноразовые дроны, ракеты и боеприпасы.

Интересно, что Британия может позволить себе экспериментировать в этой области именно потому, что Германия и другие континентальные государства сегодня расширяют традиционные сухопутные силы. В документе не провозглашается, что старая техника больше не нужна.

Например, танки все еще важны – хотя бы потому, что защищают солдат в мире, где поле боя стало прозрачным как никогда. То же с подводными лодками: план построить до 12 атомных субмарин – это напоминание, что даже самое дорогое оружие до сих пор остается эффективным.

Но вся эта логика сталкивается с финансовой реальностью. Великобритания хочет тратить 2,5% ВВП на оборону до 2027 года, и теоретически – 3% до 2034-го. Это очень мало, подчеркивает The Economist. Россия наращивает вооружение, а Соединенные Штаты, судя по всему, будут уменьшать свое присутствие в Европе. Германия уже может начать тратить вдвое больше Британии к 2029 году.

Ожидается, что на саммите НАТО 24 июня союзники согласятся на планку в 3,5% ВВП. Но чтобы ее достичь, придется поднимать налоги, урезать социальные программы или жить в долг. При этом европейцам надо одновременно поддерживать Украину, сдерживать Россию и компенсировать уход Америки. Что-то меньше – просто не сработает.

В 2014-м союзники договорились о минимальных 2%, и большинство это проигнорировало. На этот раз важно не только само число, но и сроки. Переносить расходы на 2030-е – бесполезно. "Еще недавно война против другой страны с современной армией казалась немыслимой", – говорится в обзоре. Сегодня же всем очевидно, что такая война возможна, поэтому лучше ее отпугнуть, чем потом вести.

Санкции Линдси Грэма о 500% пошлины против России вредны для США?

В то же время, пока Европа размышляет над усилением своей обороны, Соединенные Штаты концентрируются на замедлении военной машины России. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обещает, что его санкционный законопроект будет разрушительным для российской экономики. Но есть нюанс: если принять документ в нынешнем виде, США рискуют оказаться в экономической изоляции – не от врагов, а от крупнейших торговых партнеров, включая союзников. К таким неутешительным выводам пришли в материале издания Politico.

Суть законопроекта довольно проста – пошлина в 500% накладывается на любую страну, которая покупает российские энергоносители. Чисто формально, главная цель – лишить Россию нефтедолларов и заставить ее сесть за стол переговоров. Проблема же кроется в масштабах. Индия и Китай покупают около 70% российских энергоэкспортеров. Но под удар попадут и десятки других стран, включая ЕС, Турцию, Бразилию, Японию – то есть практически весь мир. Даже США, которые до сих пор покупают обогащенный уран у России для своих АЭС, могут быть вынуждены сами же нарушать собственные правила.

500% пошлина – это фактически разрыв всех торговых связей, утверждают эксперты. Сам Грэм это понимает и уже предлагает исключение для стран, которые помогают Украине. Таким образом из-под санкций, например, выйдет Европейский Союз. Но эксперты скептичны: таможенная палка такого уровня может подорвать мировую экономику, разрушить цепи поставок и привести к рецессии в самих США, что в итоге больно ударит по американцам.

Даже в Вашингтоне понимают, что законопроект в таком виде, каким он является сейчас, вряд ли выживет. Его придется серьезно переписывать, и это признают как в Конгрессе США, так и в администрации Дональда Трампа. Но сам факт, что более 80 сенаторов уже поддержали инициативу, демонстрирует желание американцев усилить давление на Москву, и что главное – это желание двухпартийное.

Конгресс давит на Белый дом, требуя решительности. Есть ощущение, что санкций должно быть больше – и гораздо более сильных,

– утверждает Адам Смит, бывший советник Минфина США

В Европе инициативу Грэма встретили с оговоркой, но не без симпатии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала санкции "единственным языком, который понимает Кремль". Она встречалась с Грэмом в Берлине, где поддержала совместные меры с США против российской экономики.

Свою позицию имеет и Белый дом. Пресс-секретарь Каролин Левитт отметила, что санкции – лишь один из инструментов. Но Трамп уже намекнул на поддержку, опубликовав в соцсетях ссылку на колонку в пользу законопроекта. В Белом доме убеждают, что конгрессмены только ждут отмашки от президента.

Зато присутствует и определенный скептицизм. Сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал инициативу, назвав ее "худшим законопроектом, который он когда-либо видел в Вашингтоне". По его мнению, это – рецептура для торговой войны с 36 странами сразу.



Сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины в Киеве / Фото Офис Президента

Показательно, что в проекте уже заложены предохранители, которые сможет использовать Дональд Трамп: если президент США признает, что Россия не блокирует переговоры и не нарушает ни одного мирного соглашения, введение санкций можно будет отложить. То есть даже разрушительные санкции будут иметь кнопку паузы, в случае "хорошего поведения" Москвы.

Сейчас лидер большинства в Сенате Джон Тун не исключает, что законопроект могут вынести на голосование уже в этом месяце. Но превратится ли разрушительный инструмент в реальный рычаг давления – пока под вопросом. Но одно понятно точно: желание усилить давление на Кремль растет по обе стороны Атлантики.

Проект санкций Грэма могут переписать под "иранскую модель"

Первые месяцы второго срока Дональда Трампа могут выглядеть подозрительно ностальгично. Президент США обещает дипломатию с Путиным несмотря на весь скепсис. В то же время сам Путин не останавливает огонь, а только наращивает атаки против Украины. Конгресс, в том числе и однопартийцы Трампа, теряют терпение. Сенатор-республиканец Линдси Грэм уже собрал более 80 голосов за санкционный законопроект, который может преодолеть вето, а ЕС готовит новые санкции. Кажется, история повторяется, ведь Трамп сегодня фактически копирует стиль Барака Обамы и его политики в отношении Ирана в конце 2000-х, делает выводы Foreign Affairs.

Такое сравнение возникло не просто так, ведь в 2009 году администрация Обамы также попыталась построить дипломатию с Ираном, однако после провала переговоров Конгресс принял серию сокрушительных санкций, особенно в сфере торговли нефтью. В результате такого давления экономика Ирана ушла в пике, что в конце концов привело к подписанию первой "Ядерной сделки".

Теперь, когда трамповская политика в отношении России зашла в тупик, авторы Foreign Affairs предлагают взять пример с опыта Обамы:

во-первых, Конгресс – даже если действует несогласованно с Белым домом – может быть ключевым фактором в давлении на врага;

во-вторых, нефтяные санкции работают даже против крупных экспортеров;

в-третьих, Европа имеет больше рычагов, чем ей кажется.

Последние годы Вашингтон ходит по тонкому льду: пытается бить по России, но не трогать нефть, чтобы не обвалить мировой рынок. В 2022-м ввели ограничения: российскую нефть нельзя было перевозить или страховать западными компаниями, если она дороже 60 долларов за баррель. Но без угрозы вторичных санкций обход схемы стал лишь вопросом времени. Россия накопила "теневой" флот и нашла новые каналы сбыта.



Финская береговая охрана задерживает корабль "Eagle S", один из танкеров теневого флота России / Фото полиции Финляндии

В финальные недели каденции Байден все же включил давление – ввел санкции против третьих и четвертых по размерам нефтяных компаний России. Но "Роснефть" и "Газпром" остались вне удара. После возвращения к власти Трамп сменил фокус: никаких новых санкций, только давление на Зеленского и попытки убедить Путина выйти на переговоры. По сообщениям СМИ, Трамп обещал Кремлю держать Украину вне НАТО и даже признать российский статус Крыма. В итоге, прогресса – ноль.

Тем временем в Конгрессе растет напряжение. Грэм предложил законопроект, который обязывает администрацию регулярно оценивать, блокирует ли Россия переговоры. Если да – автоматически запускается новая волна санкций. Самое громкое предложение: 500% пошлина на российские энергоносители для всех импортеров – от Китая до ЕС. Реализм этой идеи вызывает сомнения, вероятно, Трамп просто воспользуется правом отказаться от ее внедрения из соображений нацбезопасности.

Но в публикации предлагают: вместо того чтобы блокировать инициативу, Трамп может воспроизвести стратегию "доброго и злого копа". То есть согласиться на компромисс с Конгрессом и заменить драконовские тарифы более эффективной моделью иранских санкций. В частности, страны, которые покупают российскую нефть, должны уменьшать объемы закупок каждые полгода, а деньги хранить на специальных счетах, которые позволяют России использовать заработанные средства только для закупки гуманитарных товаров.

Эта схема может сработать. Рынок сегодня более стабильный, чем в 2011 году, а Китай, Индия и Турция неоднократно проявляли осторожность в вопросе вторичных санкций США. Если, например, Индия сможет тратить нефтяные деньги только на продажу медикаментов или агропродукции в Россию – это даже выгодно. А для Вашингтона такая схема создает новый мощный рычаг: десятки миллиардов долларов на счетах, к которым Москва не имеет полного доступа.

Еще один совет со стороны автора статьи – Европа должна начинать действовать. Если ЕС первым введет жесткие санкции против российской энергетики, США могут подтянуться. Именно так было в случае с Ираном. А главное: уже замороженные 200 миллиардов долларов российских активов надо использовать на поддержку Украины. В паре с нефтяными санкциями это может изменить расчеты Путина, который до сих пор верит, что Запад устанет быстрее.

Конгресс уже устал, Европа – на грани. У Трампа есть шанс получить карты, которые действительно заставят Кремль задуматься. Вопрос лишь в том, захочет ли он ими играть.