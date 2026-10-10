10 тысяч тонн нефти под ударом: Цезарь раскрыл масштабы операции "Барель" в России

После ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и портовой инфраструктуре Россия стала активнее перевозить нефть по железной дороге. Легион "Свобода России" провел операцию "Барель", в ходе которой, по озвученным данным, было уничтожено около 10 тысяч тонн нефти.

Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный под позывным "Цезарь", в в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал о работе подпольной сети внутри страны-агрессора. Он объяснил, какие операции предшествовали операции "Барель" и насколько масштабными стали удары по российской железнодорожной логистике.

Сопротивление в России провело три масштабные операции

Подпольная сеть легиона "Свобода России" построена по горизонтальному принципу. Такая структура позволяет избегать зависимости от единого руководящего центра, раскрытие которого могло бы поставить под угрозу всю организацию.

Это сеть из сотен и тысяч наших соратников, которые решили, находясь в России, встать на нашу сторону и помогать нам. Не у всех была возможность уехать или есть она сейчас. Но если у человека есть горячее желание бороться с режимом, мы предоставляем ему такую возможность,

– рассказал Андронников.

За годы полномасштабной войны участники сопротивления провели сотни акций различного масштаба. Последние три операции отличались тем, что к ним привлекались многие ячейки, действовавшие скоординированно в разных российских регионах.

Первой стала операция "Квартет", направленная против железнодорожного подвижного состава. Участники сопротивления уничтожали локомотивы и вагоны, что наносило не только прямой финансовый ущерб, но и нарушало перевозки.

Один локомотив стоит от миллиона до двух миллионов долларов. Если он сгорел на путях, то задерживает движение и мешает логистике. Все это нарастает, как снежный ком,

– пояснил заместитель командира легиона.

Следующей была операция "Факел", которую проводили в конце зимы и в начале весны. Удары были нанесены по газовой инфраструктуре в Московском регионе, Центральном федеральном округе и других областях России. Работу части объектов, как утверждает Цезарь, пришлось останавливать на несколько недель, а их восстановление требовало значительных затрат.

К операции "Бочка" привлекли сотни участников сопротивления

После предыдущих скоординированных атак легион подготовил операцию "Барель", к которой привлекли сотни людей. Работа охватывала различные этапы подготовки и проведения акций против железнодорожных перевозок.

Российские спецслужбы постоянно ужесточают меры против подпольных организаций, особенно после больших операций украинских спецслужб. Однако участникам "Бареля", как уверяет Андронников, удалось избежать задержаний.

Сейчас, задним числом, можно сказать, что никто не был схвачен, никто не пострадал. Все наши бойцы сопротивления, наши братья и сестры находятся в безопасности,

– подчеркнул Цезарь.

Россия начала активнее использовать железную дорогу для перевозки нефти, в частности после ударов по другим объектам топливной инфраструктуры. Часть цистерн оставляли на путях группами по 10–20 единиц, а стандартная железнодорожная цистерна, как пояснил Андронников, вмещает примерно 65 тонн топлива.

Удары наносились в разных частях России. Среди названных Цезарем мест были Вологда, Брянск, Орел, Белгород и Курск. Он также предположил, что одна из акций могла произойти вблизи Воронежа, однако не смог точно вспомнить все локации.

Сеть сопротивления отработала на "пять с плюсом". Все задачи выполнены. Это не одно место, это систематический удар, который был особенно ощутим там, где расположена приграничная, прифронтовая зона,

– отметил Андронников.

Особое значение имели удары в Брянской, Орловской и Белгородской областях. Эти удары, по оценке Цезаря, напрямую влияют на военную логистику России, ведь повреждение железнодорожных путей затрудняет перевозку грузов.

Пожары на железной дороге могут надолго остановить перевозки

При поражении цистерн с топливом ущерб не ограничивается уничтожением самого груза. Огонь может повредить железнодорожное полотно, стрелочные переводы и другие элементы инфраструктуры, от которых зависит движение поездов.

Последствия таких пожаров Андронников сравнил с длительным восстановлением Крымского моста после взрыва и возгорания нефтепродуктов.

Когда на путях сгорает несколько или несколько десятков цистерн с горюче-смазочными материалами, это процесс, который сложно остановить. Он наносит ущерб железнодорожному полотну, инфраструктуре, стрелкам и всему остальному,

– пояснил заместитель командира легиона.

Потери подвижного состава, повреждения путей и задержки перевозок создают дополнительные трудности для российской логистики. Особенно ощутимыми они могут быть на направлениях, которые используются для снабжения войск вблизи украинской границы.

Важно понять, что это системная работа. Это очень важный этап деятельности сопротивления. Поэтому будем наращивать удары и расшатывать режим до его непосредственного падения,

– заявил Цезарь.

Предыдущие операции "Квартет" и "Факел" позволили подпольной сети приобрести опыт скоординированных действий. В легионе планируют использовать его для дальнейших операций против российской инфраструктуры.

Цезарь рассказал об операции "Барель" в России: смотрите видео