Об обстановке в зоне боевых действий и методах ведения войны российскими оккупантами в эфире 24 Канала рассказал офицер 12-й бригады "Азов" Василий Переверзев ("Прозоров"). По его словам, Силы обороны продолжают изматывать вражеские подразделения, несмотря на постоянные штурмовые действия захватчиков.

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Операция "Черная хмара" и уничтожение техники

Украинские военные продолжают результативно снижать наступательный потенциал вражеских сил. В частности, в зоне ответственности 12-й бригады "Азов" продолжается операция по уничтожению техники и живой силы противника.

Эта история еще продолжается, и в ходе нее было поражено более 340 целей. Из них 166 легковых и грузовых автомобилей, около сотни человек личного состава, квадроциклы, мотоциклы, – собственно говоря, все, что пытается продвигаться в сторону сил обороны– отметил военный.

Успешное поражение вражеских колонн и отдельных целей стало возможным благодаря скоординированной работе подразделений первого корпуса "Азов", бойцов ОЗСП "Туман", полка "Пилум" и бригады "Буревой".

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Какую тактику применяет враг в сфере логистики?

Оккупанты регулярно и адаптируют транспортные средства к условиям местности и погоды. Когда грунт позволяет маневрировать, противник применяет двухколесный транспорт, однако сезонные изменения диктуют свои правила.

Сейчас, в связи с погодными условиями, они все чаще пересаживаются – и это заметно – на квадроциклы и легкобронированную автомобильную технику. Но при хорошей погоде и твердом грунте двухколесный транспорт – это довольно эффективная и не очень приятная для нас история– пояснил офицер бригады.

По его словам, попытки таких передвижений нередко заканчиваются банзай-атаками, в ходе которых россияне гибнут в большом количестве. Кроме того, Силы обороны эффективно удерживают так называемую килл-зону на расстоянии 20–30 или даже 40 километров с помощью FPV-дронов и дальнобойных ударов, полностью разрушая тыловое обеспечение вражеских войск.

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Почему люди на земле остаются главными?

Ухудшение погодных условий затрудняет работу аэроразведки и роботизированных систем с воздуха. В то же время основной опорой обороны остаются бойцы непосредственно на передовой.

Личный состав, люди, ноги, которые ходят по земле – это тот аспект, который остается и будет оставаться чрезвычайно важным. Там, где не справляется техника, всегда есть люди, на которых командование рассчитывает в плане наблюдения и передачи информации– отметил военнослужащий.

Он также добавил, что противник постоянно пытается проникать небольшими группами по одному–трем пехотинцам, чтобы закрепиться на позициях, и ресурсов для таких попыток у командования РФ пока достаточно.

Ситуация на фронте на данный момент

Ситуация на фронте остается напряженной из-за непрекращающихся попыток оккупантов оказывать давление живой силой на позиции украинских защитников. Однако огневой контроль над ключевыми участками, создание опасной зоны для логистики на глубину до десятков километров и бдительность пехоты не позволяют противнику добиться полноценного тактического успеха.