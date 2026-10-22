Подробности планов противника раскрыл офицер 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" Василий Переверзев в эфире 24 Канала.

Смена тактики и штурмовые группы врага

По его словам, на этом участке фронта захватчики уже проводят репетиции будущих механизированных действий. Большинство легкой бронетехники украинские защитники уничтожают благодаря плотной зоне огня еще на подступах к оборонительным рубежам.

Для штурмовых действий оккупанты активно используют мотоциклы, квадроциклы и багги, параллельно стягивая танки, БМП и МТ-ЛБ. Помимо накопления тяжелой техники, противник изменил подход к формированию передовых отрядов. Если раньше вперед выдвигались небольшие инфильтрированные группы по 2–3 бойца, то теперь их численность возросла до 5–10 захватчиков.

Российские подразделения пытаются максимально использовать сезонные туманы и дожди, которые существенно затрудняют работу украинской аэроразведки, чтобы незаметно проникнуть ближе к позициям Сил обороны Украины.

Стратегический замысел противника

После предыдущих успешных действий защитников захватчики стремятся возобновить продвижение в направлении Дружковки, рассчитывая перерезать важные логистические пути. В то же время главный замысел вражеского командования заключается в более масштабном маневре.

Скорее всего, у противника есть намерения двигаться более широким клещевым маневром, то есть через Доброполье и выходить уже на создание клешни, которая должна более широко окружить Славянско-Краматорскую агломерацию,

– подчеркнул офицер "Азова".

Применение робототехники на передовой

Ключевую роль в сдерживании наступления и спасении жизней бойцов играют современные технологии. В частности, на фронте свою эффективность доказали наземные роботизированные комплексы, которые задействуют для доставки снабжения, выполнения инженерных работ и эвакуации раненых во взаимодействии с другими подразделениями.

Использование НРК оправдало себя на 100%. Там, где можно задействовать технику вместо людей, это полноценно используется. Самая высокая ценность – это человеческая жизнь,

– подчеркнул Василий Переверзев.

Военный также обратил внимание на перспективы применения больших дронов для эвакуации раненых. По его оценке, такой подход важен, однако габаритные БПЛА остаются удобной мишенью для вражеского стрелкового оружия и требуют дополнительных испытаний.

Ранее украинские подразделения уже сорвали планы оккупантов, чтобы обойти Славянско-Краматорскую агломерацию, и ликвидировали угрозу окружения.