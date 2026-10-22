Подробиці ворожих задумів розкрив офіцер 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" Василь Переверзєв в ефірі 24 Каналу.

Зміна тактики та штурмові групи ворога

За його словами, на цій ділянці фронту загарбники вже проводять репетиції майбутніх механізованих дій. Більшість легкої бронетехніки українські захисники нищать завдяки щільній кілзоні ще на підступах до оборонних рубежів.

Для штурмових дій окупанти активно використовують мотоцикли, квадроцикли та багі, паралельно стягуючи танки, БМП і МТ-ЛБ. Окрім накопичення важкої техніки, противник змінив підхід до формування передових загонів. Якщо раніше вперед висувалися малі інфільтровані групи по 2 – 3 бійці, то тепер їхня чисельність зросла до 5 – 10 загарбників.

Російські підрозділи намагаються максимально використати сезонні тумани та дощі, які суттєво ускладнюють роботу української аеророзвідки, аби непомітно просочитися ближче до позицій Сил оборони України.

Стратегічний замисел противника

Після попередніх успішних дій захисників загарбники прагнуть поновити рух у напрямку Дружківки, розраховуючи перерізати важливі логістичні шляхи. Водночас головний задум ворожого командування полягає у більш масштабному маневрі.

Скоріше за все, у противника є наміри іти ширшою клішнею, тобто через Добропілля і виходити уже на створення клішні, яка хоче ширше оточувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію,

– наголосив офіцер "Азову".

Застосування робототехніки на передовій

Ключову роль у стримуванні наступу та збереженні життів бійців відіграють сучасні технології. Зокрема, на фронті свою ефективність довели наземні роботизовані комплекси, які задіюють для доставки забезпечення, виконання інженерних робіт та евакуації поранених у взаємодії з іншими підрозділами.

Використання НРК виправдало себе на 100%. Там, де можна задіяти залізо замість людей, це повноцінно використовується. Найвища цінність – це людське життя,

– підкреслив Василь Переверзєв.

Військовий також звернув увагу на перспективи застосування великих дронів для евакуації поранених. За його оцінкою, такий підхід є важливим, проте габаритні БпЛА залишаються зручною ціллю для ворожої стрілецької зброї та потребують додаткових тестувань.

Раніше українські підрозділи вже зірвали наміри окупантів щодо обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації та ліквідували загрозу оточення.