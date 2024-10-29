Об этом сообщили источники 24 Канала. Успешную спецоперацию провели 28 октября 2024 года.

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ГУР провело успешную спецоперацию

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (Тюменская область) Главное управление разведки провели успешную спецоперацию, во время которой сгорело здание местной администрации. Как рассказали источники, в выбитые три окна первого этажа мэрии залили напалм и подожгли, после чего на горячую линию ФСБ поступил звонок с сообщением о заминировании здания.

Пока местные чекисты выясняли действительно ли в здании есть взрывчатка – пожарные ожидали разрешения на активную работу. Огонь тем временем охватывал все более широкую площадь – пламя полностью уничтожило канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений,

– рассказали источники.

Как добавили источники, пока все внимание специальных и спасательных служб города Мегион было приковано к ликвидации пожара в мэрии, напалм уже был разлит на автомобили местной полиции на охраняемой парковке. В результате второго пожара уничтожено по меньшей мере пять полицейских автомобилей.

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К слову, ранее источники 24 Канала сообщали, что во временно оккупированном Бердянске ГУР и движение сопротивления взорвали железнодорожный мост. Это усложнило поставки горючего, оружия и боеприпасов для оккупантов.