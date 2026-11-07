Сотрудников СБУ призывают скинуться на залог для фигуранта операции "Карфаген", – СМИ

В субботу, 7 ноября, сотрудникам Службы безопасности Украины начали рассылать призыв принять участие в сборе средств. Деньги должны пойти на залог за генерала Сергея Дуку.

Средства просят перечислять как можно скорее прямо на счет ВАКС. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ведомстве.

О чем идет речь в сообщениях?

Среди работников Службы безопасности Украины распространяют призывы присоединиться к сбору денег на залог для генерала Сергея Дуки, Сбор объявили срочно, призывая сотрудников присылать средства преимущественно в ближайшие выходные.

Как отмечают собеседники издания, коллеги генерала получили сообщение с просьбой финансово поддержать попавшего под следствие должностного лица.

Приветствую всех! Наш коллега – генерал Дука С.О. – попал в неприятности. У кого есть возможность, прошу принять участие в сборе средств на его залог. Перечислять желательно с карты, и чем быстрее, тем лучше (желательно в выходные),

– говорится в рассылке.

Средства на сумму 65 миллионов гривен просят перечислять как можно быстрее. В сообщении также указали официальные банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда и номер соответствующего судебного дела.

Что известно о деле генерала Дуки?

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, после чего генерал СБУ был задержан силовиками. По версии следствия, фигуранты дела "Карфаген" обеспечивали прикрытие мошеннических колцентров и нелегального бизнеса за взятки.

Во время избрания меры пресечения спецслужба заявляла о якобы угрозе теракта, из-за чего слушания частично закрыли. Впоследствии суд назначил генералу меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 65 миллионов гривен.