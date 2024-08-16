Об этом 24 Каналу сказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что среди Республиканской партии очень активно тиражируются тезисы, что события на Курщине якобы являются эскалацией со стороны Украины.

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Республиканцы ждут заявления Трампа по Курщине

Директор Центра международных исследований отметил, что от этого сегмента Республиканской партии слышны разные позиции по событиям в Курской области. Кто-то выжидает того, как закончится эта операция. Ожидают, в частности, того, что скажет Трамп.

Если гуру, сам великий Дональд Трамп что-то скажет, то они будут просто повторять, тиражировать то, что он скажет,

– считает Дубовик.

В то же время, заметил он, некоторые республиканцы уже негативно относятся и говорят, что это провокация и эскалация войны со стороны Украины. Есть и те, кто заявляют, что не надо поддерживать Украину, ведь она якобы подталкивает к прямому столкновению США с Россией. И эти тезисы очень активно тиражируются среди Республиканской партии.

Действительно ли у Трампа есть план завершения войны

Дубовик отметил, что Трамп рассматривается как тот, кто должен удержать США от втягивания в Третью мировую войну или прямой конфликт с Россией. По их мнению, сделать это можно, не давая Украине оружия и давя и на Россию, и на Украину, чтобы они садились за стол переговоров.

Это такая программа, тезис, лозунг, потому что плана Трампа на окончание войны нет на самом деле. Он может говорить что угодно, но такого плана нет, однако есть лозунг: я прекращу войну,

– заявил директор Центра международных исследований.

Ведь, добавил он, доказать это очень сложно. Если Трамп вернется в Белый дом, тогда, возможно, уже уполномочит кого-то из своего окружения разрабатывать какой-то план. Но пока есть только соответствующий лозунг.