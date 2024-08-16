Про це 24 Каналу сказав директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зазначивши, що серед Республіканської партії дуже активно тиражуються тези, що події на Курщині начебто є ескалацією з боку України.

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Республіканці чекають заяви Трампа щодо Курщини

Директор Центру міжнародних досліджень зауважив, що від цього сегменту Республіканської партії чути різні позиції щодо подій на Курщині. Хтось вичікує того, як закінчиться ця операція. Очікують, зокрема, того, що скаже Трамп.

Якщо гуру, сам великий Дональд Трамп щось скаже, то вони будуть просто повторювати, тиражувати те, що він скаже,

– вважає Дубовик.

Водночас, зауважив він, деякі республіканці вже негативно ставляться і кажуть, що це провокація та ескалація війни з боку України. Є й ті, хто заявляють, що не треба підтримувати Україну, адже вона нібито підштовхує до прямого зіткнення США з Росією. І ці тези дуже активно тиражуються серед Республіканської партії.

Чи справді Трамп має план завершення війни

Дубовик зазначив, що Трамп розглядається як той, хто має втримати США від втягування у Третю світову війну чи прямий конфлікт із Росією. На їхню думку, зробити це можна, не даючи Україні зброї та тиснучи й на Росію, і на Україну, щоб вони сідали за стіл переговорів.

Це така програма, теза, гасло, бо плану Трампа на закінчення війни немає насправді. Він може казати що завгодно, але такого плану немає, однак є гасло: я припиню війну,

– заявив директор Центру міжнародних досліджень.

Адже, додав він, довести це дуже складно. Якщо Трамп повернеться в Білий дім, тоді, можливо, вже уповноважить когось зі свого оточення розробляти якийсь план. Але поки що є лише відповідне гасло.