Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Курский "прорыв" задумывался как продолжение оборонительной операции в Донецкой области.
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С какими проблемами столкнется враг
Одна из форм обороны – контрудар. Он может быть не в месте, где идут активные бои. Контрудар может быть для отвлечения внимания с целью, чтобы перехватить инициативу, навязать врагу наш сценарий, оттянуть силы и создать фактор неопределенности.
Для этого необходимо спланировать операцию, чтобы враг не просчитал ее и не понимал, что происходит,
– отметил Мусиенко.
В военной плоскости уже можно констатировать, что были созданы проблемные участки фронта для России, где оккупанты несут потери в живой силе и технике. Российское командование, чтобы компенсировать потери и сдерживать атаки в Курской области сначала будет отправлять туда срочников. Однако когда увидит, что эта тактика не срабатывает, то начнут отправлять более боеспособные подразделения, которые уже не поедут на фронт в Украину.
Соответственно вряд ли резервы вовремя придут под Торецк, или Нью-Йорк,
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, даже если силы, которые "прорвали" границу, дальше не будут распространять плацдарм, а будут держать оборонительные рубежи, то России все равно понадобится время, чтобы этому противодействовать.
Политический аспект заключается в том, чтобы нажать на Владимира Путина и заставить его думать об уступках. Это демонстрация силы и обеспечение сильной позиции за будущим столом переговоров.