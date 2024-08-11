Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Курский "прорыв" задумывался как продолжение оборонительной операции в Донецкой области.

Читайте также Путин уже не тот: о чем свидетельствует поведение диктатора в отношении Курщины

С какими проблемами столкнется враг

Одна из форм обороны – контрудар. Он может быть не в месте, где идут активные бои. Контрудар может быть для отвлечения внимания с целью, чтобы перехватить инициативу, навязать врагу наш сценарий, оттянуть силы и создать фактор неопределенности.

Для этого необходимо спланировать операцию, чтобы враг не просчитал ее и не понимал, что происходит,

– отметил Мусиенко.

В военной плоскости уже можно констатировать, что были созданы проблемные участки фронта для России, где оккупанты несут потери в живой силе и технике. Российское командование, чтобы компенсировать потери и сдерживать атаки в Курской области сначала будет отправлять туда срочников. Однако когда увидит, что эта тактика не срабатывает, то начнут отправлять более боеспособные подразделения, которые уже не поедут на фронт в Украину.

Соответственно вряд ли резервы вовремя придут под Торецк, или Нью-Йорк,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, даже если силы, которые "прорвали" границу, дальше не будут распространять плацдарм, а будут держать оборонительные рубежи, то России все равно понадобится время, чтобы этому противодействовать.

Обратите внимание! The Washington Post посчитал, что российской армии понадобится год, чтобы выбить подразделения, которые заняли оборонительные позиции.

Политический аспект заключается в том, чтобы нажать на Владимира Путина и заставить его думать об уступках. Это демонстрация силы и обеспечение сильной позиции за будущим столом переговоров.