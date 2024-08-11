Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Курський "прорив" задумувався як продовження оборонної операції на Донеччині.
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З якими проблемами зіштовхнеться ворог
Одна з форм оборони – контрудар. Він може бути не у місці, де йдуть найактивніші бої. Контрудар може бути для відвертання уваги з метою, аби перехопити ініціативу, нав'язати ворогу наш сценарій, відтягнути сили та створити фактор невизначеності.
Для цього необхідно спланувати операцію, аби ворог не прорахував її та не розумів, що відбувається,
– зазначив Мусієнко.
У військовій площині вже можна констатувати, що було створено проблемні ділянки фронту для Росії, де окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці. Російське командування, щоб компенсувати втрати та стримувати атаки у Курській області спершу відправлятиме туди строковиків. Однак коли побачить, що ця тактика не спрацьовує, то почнуть відправляти більш боєздатні підрозділи, які вже не поїдуть на фронт в Україну.
Відповідно навряд чи резерви вчасно прийдуть під Торецьк, чи Нью-Йорк,
– наголосив військовий експерт.
За його словами, навіть якщо сили, які "прорвали" кордон, далі не поширюватимуть плацдарм, а триматимуть оборонні рубежі, то Росії все одно знадобиться час, щоб цьому протидіяти.
Політичний аспект полягає у тому, аби натиснути на Владіміра Путіна та змусити його думати про поступки. Це демонстрація сили й забезпечення сильної позиції за майбутнім столом переговорів.