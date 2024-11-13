Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на оперативное командование "Север". Российские силы, нанося удары по своим населенным пунктам, активно применяют авиацию, дроны и взрывные устройства.

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Сто дней неудачных обстрелов

Отмечается, что российские военные за время операции сбросили по собственной территории 3243 управляемых авиационных бомб. А также, сравнивая с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, выпустили 356 неуправляемых авиационных ракет.

Кроме того, на российские земли сбросили 2462 взрывные устройства с беспилотников и использовали 2175 FPV-дронов.

Между тем украинские военные продолжают наносить удары по позициям противника, уничтожая технику и живую силу на Курском направлении.

За сто дней операции было сожжено десятки единиц бронетехники и ликвидировано сотни российских военных.

К слову, 11 ноября российские захватчики осуществили провальный штурм в Курской области.

Воины 47-й бригады уничтожили 10 единиц вражеской техники, также ликвидировали часть оккупантов. Другие разбежались, впрочем, их ищут украинские дроны.