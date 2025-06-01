Соответствующие кадры публикуют местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал. В Усольском районе из-за атаки БпЛА вводили "режим повышенной готовности".

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Как местные противодействовали дронам

Украина провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации, поразив 41 самолет. Под атакой дронов, вылетавших из грузовиков, оказались Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-76, Ил-78.

В частности, неспокойно было в Иркутской области – на участке трассы Р-255 "Сибирь" временно перекрывали движение транспорта, а для легковых автомобилей организовали объезд.

Среди ключевых задач местных властей губернатор региона Игорь Кобзев выделил оперативное информирование жителей о ситуации во избежание "кривотолков и домыслов". Однако это не помешало россиянам атаковать грузовик камнями.

В Иркутской области россияне забросали грузовик камнями: смотрите видео (осторожно, возможно использование нецензурной лексики)

Отдельно хочу еще раз обратиться к жителям района. Доверять следует только официальным источникам информации. Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть – посеять панику,

– написал губернатор.

Напомним, БпЛА на территории страны-агрессора спрятали под крышами мобильных деревянных домиков на грузовых авто. Подготовка к спецоперации "Паутина" длилась более 1,5 года. Ее контролировал лично Владимир Зеленский, а реализовывал – начальник СБУ Василий Малюк и его коллектив.