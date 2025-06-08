Что действительно заставит Кремль остановить войну

Конечно, для этого нужен соответствующий "инструментарий". Обычно, это именно то, что называют обобщенно – стратегическим вооружением. Об этом пишет Константин Машовец, передает 24 Канал.

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Россия, в этом смысле, до сих пор считалась, по крайней мере, именно таким государством. То есть, способным проецировать свою силу (волю) в любом уголке населенного (или ненаселенного) мира. Потому что, очевидно, обладает всем комплексом такого рода вооружения (ядерное оружие + его носители, способны действовать на стратегические\глобальные расстояния). Это первое..

Второе..

Обычно, когда спрашивают, что именно может заставить Кремль прекратить ведение войны (в данном случае речь идет о конвенциональной широкомасштабной войне с соседней страной), то немалое количество экспертов не находит единодушного или логического ответа на такого рода вопрос.

Варианты и способы выдвигаются, в этом контексте, самые разнообразные – от "истощения человеческих ресурсов", до "технологического" или "финансово-экономического коллапса". И на самом деле, все это, но исключительно частично, действительно имеет смысл и рациональность..

Но, по моему вполне субъективному мнению, эффективным, более-менее быстрым способом заставить Кремль "закончить войну", конечно, в его умственной парадигме, является появление вполне реальной перспективы потерять, в результате продолжения войны (причем с любым конечным "формальным" ее результатом), статуса сверхдержавы, или, даже, возможности претендовать на него.

Именно это, и ничто другое, может заставить Кремль, в конце концов, "забыть" о своем желании кого-то и как-то захватывать и "присоединять", восстанавливать "совок" или как-то еще реализовывать этот свой статус на практике.

Когда в Кремле осознают, что все эти "захваты" могут привести к потере возможности и в дальнейшем "проектировать силу на глобальном (стратегическом) уровне", именно тогда и наступит "момент истины".

Любые потери – в людях, в конвенциональных вооружениях, любые "трудности жизни и быта населения" –, конечно, играют определенную роль в этом. Но решающей, как по мне, может быть исключительно перспектива потерять возможность "диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу" (говоря словами "дикого флага" из российского же фильма ДМБ).

Третье...

Именно в этом смысле, роль и место так называемого "стратегического вооружения", которым обладает Россия, трудно переоценить. Очевидно, что появление реальной перспективы уменьшения возможности страны-агрессора владеть и пользоваться этим оружием в полной мере, причем, именно в результате ведения и продолжения конвенциональной войны с соседней страной, вполне возможно может привести к появлению перед Кремлем определенной дилеммы:

либо продолжать войну и оказаться в дальнейшем перед перспективой получить существенное уменьшение своего военного стратегического потенциала;

или прекратить ее на тех или иных условиях, и сохранить его на уровне, который бы позволял бы и в дальнейшем считаться сверхдержавой.

Четвертое..

После всего выше сказанного рекомендую моим читателям обратить внимание на две вещи и подумать над их истинным смыслом и содержанием:

"Паутина" от СБУ (значение ее результатов именно в этом контексте)

Слова главы ГУР генерала Буданова (на которые, вообще, мало кто обратил внимание), сказанные им во время одного из своих интервью о том, что "если Россия не прекратит войну в 2025-м году, то в следующем 2026-м она перестанет быть сверхдержавой".

Кроме того, чисто в военном плане главным содержанием деятельности СОУ в текущем году и в ближайшее время является стремление провести успешную именно Стратегическую Оборонительную операцию (что априори предусматривает, по сути, истощение человеческих, технических, технологических и финансово-экономических ресурсов нашего противника).

Подумайте также над тем – и может быть настоящей целью войны со стороны Украины именно лишение России статуса сверхдержавы как таковой, и кому еще это выгодно в мире, кроме Украины ...?

Я понимаю, что моя версия ну слишком "конспирологическая", более того, может иметь немало погрешностей и предположений... Но, как по мне, я вполне допускаю ее, как очень вероятный элемент текущей стратегии ведения войны со стороны Украины (и не только).