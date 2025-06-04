Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какие потери понесла российская авиация в ходе операции "Паутина"

Представитель руководства НАТО подчеркнул, что, по оценке Альянса, операция СБУ была "самой успешной".

Он уточнил, что оперирует подсчетами, которые осуществил Альянс, а не данными украинской стороны, хотя результаты в целом совпадают.

Мы видим, что по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены,

– заявил он.

Среди пораженной техники идентифицировано 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и по меньшей мере один самолет ДРЛС А-50, которых Россия имеет лишь несколько единиц.

По оценкам Альянса, удар лишил Россию около 34% ее ракетоносцев.

"Это имеет критическое влияние на российские способности", – подчеркнул чиновник.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время операции "Паутина" был поражен 41 самолет. Он добавил, что половину из них невозможно восстановить.