Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Яких втрат зазнала російська авіація в ході операції "Павутина"

Представник керівництва НАТО наголосив, що, за оцінкою Альянсу, операція СБУ була "найуспішнішою".

Він уточнив, що оперує підрахунками, які здійснив Альянс, а не даними української сторони, хоча результати у цілому збігаються.

Ми бачимо, що щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані,

– заявив він.

Серед ураженої техніки ідентифіковано 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22 та щонайменше один літак ДРЛС А-50, яких Росія має лише кілька одиниць.

За оцінками Альянсу, удар позбавив Росію близько 34% її ракетоносців.

"Це має критичний вплив на російські спроможності", – наголосив високопосадовець.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час операції "Павутина" було уражено 41 літак. Він додав, що половину з них неможливо відновити.