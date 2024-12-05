Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью участников операции.

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Россияне выходили на точки, но оказывались в плену ГУР

Лидером группы Ronin Team и военный "Интернационального легиона" американец Мюрей рассказал, что российское командование понятия не имело, что происходило на поле боя. Так, на некоторых позициях под Липцами вообще не было командиров.

Мюрей добавил, что противник мог по 6 – 7 дней оставаться без еды и воды. Более того, оккупантам приходилось пить из луж, ведь другого выхода у них не было.

Объясняя, как силы противника оказались без офицеров, Мюрей заметил, что командование вовремя отошло, а после – не имело контроля над передовыми позициями. Также враг не понимал, какая территория находится уже под контролем ГУР, а какая – стала "серой зоной".

Такой хаос на поле боя привел к тому, что россияне постоянно попадали в плен. Так, во время операции под Липцами украинским спецназовцам удалось существенно пополнить обменный фонд.

Когда ответственные за участок фронта поняли, что украинские войска берут под контроль определенную часть леса, они начали отправлять подкрепление на те позиции, которые считали своими. Однако на тот момент эти окопы уже неделю как находились в глубоком тылу. Поэтому когда такие группы выходили на нужную им точку, сразу неожиданно для себя попадали в окружение без возможности сопротивляться,

– рассказал Мюрей.

Ранее стало известно, что Силы обороны вытеснили врага из села Новый Комар Донецкой области. Во время зачистки населенного пункта в плену оказалось немало оккупантов.