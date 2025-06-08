Соединенные Штаты не могли не оценить мощную операцию СБУ. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что не так много государств могут делать столь неожиданные шаги.

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Доказали миру самое важное

Сильных всегда уважают. Украина благодаря операции "Паутина" изменила мнение мира и доказала, что мы можем победить. По понятным причинам, в это не до конца верила Америка, Европа, ведь был ареал непобедимости России.

Россияне многое делали за счет украинцев. Ведь именно они воевали в составе тогдашней армии и одерживали победы для империи. Они чаще всего были костяком войска,

– отметил политтехнолог.

Кремль постоянно подпитывал идею, что Россию якобы нельзя победить. Но после операции "Паутина" стало понятно, что это ложь. Скорее всего, россияне дальше будут продолжать свою пропаганду, но даже она может дать трещину и стать для России критической.

Теперь Трамп точно не сможет сказать Путину, что он ничего об этом не знал, потому что он ему не поверит. Россия никогда не признает, что их обыграла Украина. Там будут убеждать, что операцию якобы спланировали американцы. Важно также то, что Украина продемонстрировала субъектность.

Теперь россияне будут чувствовать стратегическую неопределенность и много других проблем. Со всем этим придется столкнуться главе Кремля.