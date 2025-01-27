Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что было ликвидировано двух ФСБшников. Известно, что еще один после инцидента был в тяжелом состоянии, однако россияне закрыли полностью доступ к любой информации об этом событии.

Смотрите также Новости неутешительные: куда и с чем россияне перемещают значительное количество техники через Мариуполь

Что произошло в Бердянске

По словам Петра Андрющенко, в центре Бердянска в доме культуры россияне обустроили базу ФСБ. Вблизи этого здания стояла машина, в которую село несколько работников. Транспортное средство взорвалось, сгорев дотла.

Инцидент произошел, вероятно, утром, когда ФСБешники после завершения смены ехали домой.

Двое на месте стали "харошими русскими", одного (в тяжелом состоянии – 24 Канала) отправили в больницу, трое получили ранения,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он отметил, что оккупационная власть ничего не прокомментировала. Территория была сразу закрыта, а сожженную машину вывезено.

Это резонансная история. Бердянск сейчас должен быть очень осторожным, ведь понятно, что, после ликвидации ФСБешников, поисковые мероприятия приобретут бешеный темп. Это большая угроза проукраинскому активу,

– отметил Петр Андрющенко.

К слову, машина, в которой был ликвидирован сотрудников ФСБ взорвалась 23 января 2025 года. Инцидент произошел в микрорайоне Колония, где россияне обустроили рабочее помещение.