Он нечестный, – в Украинском конгрессе Америки назвали главный провал Трампа по Ирану
- Из-за торговых войн Трампа союзники не спешат поддержать США в военной кампании против Ирана.
- Уничтожение Ирана за короткий срок невозможно, а отступление США может позволить Ирану перевооружиться с помощью русских.
Заявления Трампа о победе над Ираном противоречат реальности, потому что уничтожить страну с населением в 100 миллионов за 2 недели бомбардировок невозможно. Поэтому наибольшая опасность – или эскалация с непредсказуемыми последствиями, или преждевременное отступление, которое позволит Ирану перевооружиться.
Председатель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил 24 Каналу, что из-за торговых войн, которые устроил Трамп, союзники не спешат поддержать Вашингтон.
К чему может привести война на Ближнем Востоке?
В начале своего срока Трамп наложил тарифы на всех без исключения, начав торговую войну с потенциальными союзниками, а теперь просит поддержать военную кампанию. Австралия уже официально отказалась от участия в коалиции, другие страны, очевидно пойдут тем же путем.
Главный вопрос мира: что произойдет, когда Трамп уйдет с должности. Сколько альянсов останется, сколько восстановят? Проблема Трампа в том, что он нечестен в отношении событий на Ближнем Востоке,
– сказал Добрянский.
Эксперт отмечает, что уничтожить страну с диверсифицированной экономикой невозможно за такой короткий срок. И полное устранение руководства может привести к хаосу, подобного Ливии или Сирии с масштабной волной беженцев.
США говорят, что могут уничтожить руководство и Корпус стражей Исламской Революции, который угнетал этот народ. Но вероятным сценарием является не то, что страна будет разрушена, а США прекратят операцию.
"Израиль хотел войну дольше, чем 12 дней в 2025 году, но Трамп отступил. Многие опасаются, что ситуация только ухудшится. А правительство Ирана перевооружиться, особенно с помощью своих российских союзников", – объяснил Добрянский.
Обратите внимание! Военный обозреватель Давид Шарп считает, что операция США в Иране давно не "короткая вылазка", и конфликт заходит в опасную фазу. Иран не готов отступать от нынешней линии, а Трампа могут просто загнать в угол.
Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?
- Верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Предварительно переговоры пройдут 29 марта в Пакистане.
- Иран обвинил США в нарушении энергетического перемирия. По словам правительства, были нанесены удары по энергетическим объектам в двух городах.
- Саудовская Аравия согласилась сотрудничать с США и предоставить доступ к одной авиабазе. В то же время ОАЭ рассматривают возможность отправить военное подразделение против Ирана.