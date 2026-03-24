Председатель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил 24 Каналу, что из-за торговых войн, которые устроил Трамп, союзники не спешат поддержать Вашингтон.

К чему может привести война на Ближнем Востоке?

В начале своего срока Трамп наложил тарифы на всех без исключения, начав торговую войну с потенциальными союзниками, а теперь просит поддержать военную кампанию. Австралия уже официально отказалась от участия в коалиции, другие страны, очевидно пойдут тем же путем.

Главный вопрос мира: что произойдет, когда Трамп уйдет с должности. Сколько альянсов останется, сколько восстановят? Проблема Трампа в том, что он нечестен в отношении событий на Ближнем Востоке,

– сказал Добрянский.

Эксперт отмечает, что уничтожить страну с диверсифицированной экономикой невозможно за такой короткий срок. И полное устранение руководства может привести к хаосу, подобного Ливии или Сирии с масштабной волной беженцев.

США говорят, что могут уничтожить руководство и Корпус стражей Исламской Революции, который угнетал этот народ. Но вероятным сценарием является не то, что страна будет разрушена, а США прекратят операцию.

"Израиль хотел войну дольше, чем 12 дней в 2025 году, но Трамп отступил. Многие опасаются, что ситуация только ухудшится. А правительство Ирана перевооружиться, особенно с помощью своих российских союзников", – объяснил Добрянский.

