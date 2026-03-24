Голова Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив 24 Каналу, що через торговельні війни, які влаштував Трамп, союзники не поспішають підтримати Вашингтон.

До чого може призвести війна на Близькому Сході?

На початку свого терміну Трамп наклав тарифи на всіх без винятку, розпочавши торговельну війну з потенційними союзниками, а тепер просить підтримати військову кампанію. Австралія вже офіційно відмовилась від участі в коаліції, інші країни, очевидно підуть тим самим шляхом.

Головне питання світу: що станеться, коли Трамп піде з посади. Скільки альянсів залишиться, скільки відновлять? Проблема Трампа в тому, що він нечесний щодо подій на Близькому Сході,

– сказав Добрянський.

Експерт наголошує, що знищити країну з диверсифікованою економікою неможливо за такий короткий термін. Та й повне усунення керівництва може призвести до хаосу, подібного до Лівії чи Сирії з масштабною хвилею біженців.

США кажуть, що можуть знищити керівництво та Корпус вартових Ісламської Революції, який пригноблював цей народ. Але ймовірним сценарієм є не те, що країна буде зруйнована, а США припинять операцію.

"Ізраїль хотів війну довше, ніж 12 днів у 2025 році, але Трамп відступив. Багато хто побоюється, що ситуація тільки погіршиться. А уряд Ірану переозброїтися, особливо за допомогою своїх російських союзників", – пояснив Добрянський.

Військовий оглядач Давид Шарп вважає, що операція США в Ірані давно не "коротка вилазка", і конфлікт заходить у небезпечну фазу. Іран не готовий відступати від теперішньої лінії, а Трампа можуть просто загнати в кут.

