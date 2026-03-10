Могут быть разные, – иранист назвал цели Израиля и США на Ближнем Востоке

США и Израиль проводят операцию против Ирана. Однако цели этих двух стран на Ближнем Востоке разные. Дональду Трампу хватит контроля над ситуацию с нефтяной, ракетной, ядерной программой, лояльного к Штатам правителя.

В то же время для Беньямина Нетаньяху важно сделать все, чтобы не иметь угроз со стороны Тегерана. Иранист, главный редактор телеграм-канала "Ориентал Экспресс" Михаил Бородкин озвучил 24 Каналу, что цели могут быть разные, однако Трамп не решился бы на эту операцию, если бы не имел шансов на успех.

"Цели могут быть разные. Хотя Трамп недавно говорил, что он в этом деле полностью координирует с Нетаньяху, что война будет закончена, только если они вдвоем решат ее завершить. Но он всегда очень много говорит", – сказал он.

Удастся ли Трампу выполнить свои цели?

Михаил Бородкин предположил, что Трамп не получит желаемого результата без реальной смены иранского режима. Никто из тех, кто остался во главе, не пойдет на выполнение американских требований. Потому что они считают, что этим они подписывают смертный приговор.

Нетаньяху устроит вариант, при котором Иран не представляет угрозу. Он может даже не поддерживать никаких отношений с Израилем. Для выполнения своих целей Трампу тоже так или иначе придется сменить режим.

Интересно, что экс-член парламента НАТО Петр Кульпа предположил, что операция против Ирана будет затяжной. По его словам, об этом свидетельствует много признаков. В то же время США показывают, что не в состоянии оборонять союзников, поэтому Ближний Восток может обратиться к Китаю.

Иранский режим уже получил очень тяжелый удар. Если эта операция продлится еще неделю – три, то не факт, что он спокойно это переживет. Однако цены на нефть, вероятно, стабилизируются через какое-то время, даже если война продолжится.

Трамп не стал бы идти на такую серьезную операцию, если бы не рассчитывал на достижение своих целей. Цели могут не совпадать с Нетаньяху. Но он решился на этот шаг, веря, что добьется успеха. У него безграничные ресурсы. Поэтому я думаю, что он будет добиваться желаемого результата,

– сказал иранист.

