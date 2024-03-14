Агентство пообщалось с тремя бывшими американскими чиновниками. Они на условиях анонимности поделились некоторой инсайдерской информацией.

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Что известно об операции

События произошли еще в 2019 году. Широкую огласку они получили только сейчас.

Через 2 года пребывания на посту президента США Дональд Трамп позволил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную операцию в китайских социальных сетях. Ее целью было настроить жителей Китая против правительства Си Цзиньпина.

По словам 3 анонимных источников, в ЦРУ сформировали небольшую команду шпионов. Они использовали фейковые аккаунты в интернете для создания соответствующих нарративов. Так, сотрудники ЦРУ обвиняли членов правительства в коррупции, заявляя, что чиновники получили деньги нечестным путем и спрятали их за рубежом. Также они называли глобальную инициативу КНР "Один пояс, один путь" неэффективной и коррумпированной.

В материале сказано, что усилия этой команды были направлены на "разжигание паранойи" среди правительства КНР с целью заставить китайские власти тратить ресурсы на борьбу в интернете и "гоняться за призраками". Неназванные собеседники заявили, операция ЦРУ стала ответом на многолетние, агрессивные и тайные попытки Китая усилить свое глобальное влияние. До 2024 года об этой операции не сообщалось.

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