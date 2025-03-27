Их симптомы похожи на тяжелую форму COVID. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Операция "Труба" вылетела в трубу

Неудачная военная операция России "Труба" имела трагические последствия для тех, кто в ней участвовал. У многих солдат диагностировали серьезные поражения легких.

Это состояние, как при тяжелой форме COVID. Мы не знаем, как их лечить,

– цитирует издание одного из врачей.

Предварительно, причиной могло стать отравление метаном. Военные РФ, которые пытались зайти в тыл украинских сил в Курской области, оказались в газовой ловушке, что и привело к массовому поражению организма.

Тем временем, подчеркивает издание, Силы обороны Украины добились тактического успеха в соседней Белгородской области России, взяв под контроль село Демидовка, что в Красноярузском городском округе.