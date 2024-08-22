Операция на Курщине успешная: нардеп сказал, почему Путин до сих пор на нее не реагирует

В соцсетях можно попасть на разные мнения относительно Курской операции. Одно из них о том, не стоило ли весь тот военный контингент бросить на донецкое направление.

В эфире 24 Канала народный депутат, секретарь Комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко отметил, что не согласен с таким мнением.

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Он объяснил, что есть такое понятие, как перехват инициативы. У нас на востоке и на юге инициатива практически вся на стороне противника.

А что такое инициатива? Это враг тебе навязывает, где он штурмует, где он стреляет, а ты должен полностью реагировать на это. Поэтому была задача навязать врагу инициативу, чтобы заставить его реагировать на твои действия,

– объяснил Роман Костенко.

Если бы мы тот штат бригад, который пошел на курское направление, бросили на донецкое или южное направление, то они разве бы незаметно для всех усилили. А здесь мы перехватили инициативу.

Реакция Путина

Роман Костенко объяснил, что сейчас Путину приходится принимать сложные решения от военно-политических до тактических: где снимать, где делать приоритеты, где брать людей. Задумываться о том, что срочники попали в плен, как их менять или не менять, на кого менять.

Очень серьезный "козырь" у нас в руках – это российские срочники, а там (в России – 24 Канал) наши ребята из "Азова" сидят,

– подчеркнул Костенко.

По его мнению, это правильная операция, ведь мы перехватили инициативу на этом направлении, навязали врагу что делать. Путину нужно принимать сложные решения, а до этого он говорил, что "операция идет по плану".