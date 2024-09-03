Об этом в интервью NBC News рассказал Владимир Зеленский. Президент отметил, что о Курской операции не знали даже внутри Украины, передает 24 Канал.

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Почему о Курской операции ничего не знали партнеры

Владимир Зеленский отметил, что операция ВСУ в Курской области является неотъемлемой частью его "плана победы". Однако о нем глава государства не будет рассказывать аналогично, как Украина не рассказывала партнерам о Курской области.

Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех очень близок к неожиданности,

– сказал украинский лидер.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что администрация Байдена также не знала об этой операции. По словам Зеленского, об этой операции никого не информировали, но это не вопрос недоверия.

Президент отметил, что контрнаступление Киева летом прошлого года не имело значительного результата из-за широкой огласки и рекламирования, что дало российским войскам достаточно времени для подготовки.

К слову, во время этого же разговора Владимир Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории России до тех пор, пока не заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров. Президент подчеркнул, что представит предложение относительно дальнейших действий с российскими территориями международным партнерам, в частности США.