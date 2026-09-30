"Наш главный переговорщик": Цимбалюк объяснил, что изменил третий этап "Вивальди"

На одном из направлений фронта украинские военные завершили третий этап операции "Вивальди", который принес новые территориальные и технологические результаты. Силы обороны Украины восстановили контроль над рядом населенных пунктов и продолжают удерживать инициативу на плацдарме.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала обратил внимание на результаты операции и новые способы применения наземных роботизированных комплексов. Он также объяснил, почему именно события на поле боя будут определять силу позиции Украины в будущих переговорах.

Третий этап "Вивальди" изменил ситуацию на плацдарме

Цимбалюк привел данные командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого о завершении третьего этапа операции. По его информации, был полностью восстановлен контроль над Карповкой и Новомихайловкой, освобождены Ридкодуб и Катериновка, а также захвачен ключевой для противника населенный пункт Новое.

Мы вернули 51 квадратный километр украинской земли. Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и удерживает инициативу,

– говорится в заявлении Билецкого, которое процитировал Цимбалюк.

Отдельной особенностью этого этапа стало применение наземных роботизированных систем. Старые советские бронетранспортеры переоборудовали в НРК-камикадзе, которые самостоятельно доставляли заряд к позициям противника.

Сам факт переоборудования БТР в НРК – это просто ого-го. Доставка взрывчатки к цели и с помощью дронов, работающих в воздухе, и в данном случае по земле. Это тоже войдет не просто в историю войны, а в историю военного искусства. Здесь тренды задает украинская армия,

– подчеркнул Цимбалюк.

По приведенным им данным, на этом этапе потери российских сил в живой силе превысили 2 тысячи человек. Цимбалюк также обратил внимание, что технологические решения все заметнее влияют не только на ход отдельных боев, но и на способность украинских военных удерживать инициативу.

Будущее переговоров формируется на поле боя

Результаты операции "Вивальди" Цимбалюк связал с более широкой переговорной позицией Украины. По его мнению, именно способность Сил обороны Украины менять ситуацию на фронте остается самым весомым аргументом Киева в любых будущих договоренностях.

Силы обороны Украины – наш главный переговорщик. Так, в Киев прилетают, это факт. Но будущее формируется на поле боя,

– сказал журналист.

Третий этап операции, согласно озвученной информации, не должен стать последним. Цимбалюк подчеркнул важность дальнейшей поддержки Сил обороны Украины, ведь именно результаты на земле будут определять, с какой позицией Украина вступит в следующие этапы войны и возможного переговорного процесса.

Цимбалюк об операции "Вивальди": смотрите видео