Операция "Вивальди" сорвала планы России в отношении Донецкой области: Билецкий раскрыл подробности

Украинские защитники в ходе операции "Вивальди" сорвали планы российской армии обойти Донецкую область через Доброполье и Барвинково. После разгрома оккупанты отказались от этого замысла, а 144-я дивизия 20-й армии России фактически прекратила существование как организованная военная сила.

Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий на встрече с журналистами.

Какой план России сорвала операция "Вивальди"?

Российская группировка "Запад", в которую входят 1-я танковая, 20-я и 25-я общевойсковые армии, должна была продвигаться через плацдарм на реке Черный Жеребец.

Это был стратегический замысел Российской Федерации. Он заключался в следующем: одним ударом через Святогорск и выступ, который мы ликвидировали, – в обход Лимана – противник охватывает Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Вторым ударом через Доброполье на то же Барвинково они завершают полное окружение Донецкой области. Таким образом решается ключевая политическая задача, поставленная военно-политическим руководством Российской Федерации, – полный захват Донецкой области,

– пояснил Билецкий.

Этот план был рассчитан на 2026 год, а его реализацию россияне начали еще в 2025 году. К концу 2026 года оккупанты планировали выйти на Барвинково.

В то же время украинские военные уничтожили созданный противником выступ и разгромили его наступательную группировку.

Сейчас, в конце 2026 года, ситуация для них такая: в результате уничтожения плацдарма и наступательной группировки 144-я дивизия 20-й армии фактически разбита и прекратила существование как организованная военная сила,

– заявил он.

После провала плана окружения Донецкой области у российского командования осталось несколько вариантов действий. Прямой штурм Славянска и Краматорска был бы слишком затратным и кровопролитным, к тому же не гарантировал бы успеха.

В настоящее время основным направлением усилий противника остается Доброполье. Россияне не отказались от попыток продвижения там, поскольку ранее добивались определенных успехов, однако украинское военное командование активно проводит контрмеры.

Билецкий также отметил, что Третий армейский корпус вышел к реке Черный Жеребец. Это позволило сократить линию фронта и уплотнить позиции украинской пехоты.

Теперь украинские силы обороняются на удобном природном рубеже. В случае возобновления наступления на этом участке российским войскам придется вновь форсировать реку.

Напомним, в ходе операции "Вивальди" бойцы впервые поразили новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон". Точный удар по вражеской технике нанесли операторы MURAMASA из состава 21-го полка беспилотных систем KRAKEN.

Как свидетельствуют обнародованные военными кадры, российскую установку обнаружили и поразили с помощью дронов. ТОС-3 "Дракон" создали на гусеничном шасси с использованием решений предыдущих систем – ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".

Установка имеет 15 направляющих для термобарических боеприпасов и, по имеющимся оценкам, может вести огонь на расстояние до 15–24 километров.