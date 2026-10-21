Операция "Вивальди" оставила россиян без топлива: боец Kraken раскрыл подробности уникальной тактики

Российские войска лишились возможности полноценно использовать технику, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники из-за проблем с топливом. Перед началом наземной операции Третий армейский корпус ослабил противника ударами по логистике, уничтожением техники и огневых средств.

Заместитель командира полка беспилотных систем "Kraken" Третьего армейского корпуса Даниил Положухно в эксклюзивном интервью для 24 Канала раскрыл подробности операции "Вивальди" и объяснил, как украинские военные подготовили поле боя, чтобы россиянам было сложнее противодействовать их действиям.

Как Третий армейский корпус готовил операцию "Вивальди"?

Перед началом наземной операции украинские военные остановили продвижение небольших групп россиян, подготовили поле боя и уничтожили часть механизированной техники и огневых средств противника.

Следующим шагом стали удары по логистике – в частности, по бензовозам и местам хранения горюче-смазочных материалов.

Генерал Билецкий понял, что вся война упирается в энергетику. Чтобы управлять войсками, нужны генератор и топливо,

– пояснил Положухно.

Нехватка топлива создала для российских подразделений серьезные проблемы. Им стало сложнее использовать средства радиоэлектронной борьбы и поддерживать работу беспилотников, которые нуждались в подзарядке. Это ограничивало возможности россиян контролировать поле боя и реагировать на действия украинских военных.

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Почему россияне не смогли эффективно противодействовать ВСУ?

Важную роль сыграла и разница в управлении войсками. Украинские подразделения использовали подход, при котором командиры на местах имеют полномочия самостоятельно принимать решения в соответствии с ситуацией.

В то же время российское командование, как описывает Положухно, часто получало искаженную информацию от подчиненных и из-за этого принимало ошибочные решения.

В результате украинские военные могли действовать быстрее, пока противник не успевал должным образом отреагировать.

В Третьем корпусе "Вивальди" стала результатом работы всего Третьего армейского корпуса, а не только подразделения "Kraken". За последний год корпус развивал систему управления, усиливал роль сержантского состава и внедрял новые подходы к планированию и ведению боя.

Среди ключевых изменений – развитие сержантской вертикали, корпусной культуры и подготовка офицеров, которые непосредственно руководят боем, пока командиры сосредоточены на планировании.

Опыт операции показывает, что результат на поле боя зависит не только от количества военных и техники. Решающими факторами могут стать уничтожение логистики противника, технологическое превосходство и способность быстро принимать решения.

Напомним, во время операции "Вивальди" украинские защитники сорвали планы российской армии продвинуться через Доброполье и Барвинково в обход Донецкой области. После разгрома россияне отказались от этого замысла, а 144-я дивизия 20-й армии России фактически утратила способность действовать как организованное воинское соединение.