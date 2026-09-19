Удар по тылу в 120 километрах от фронта: "Тройка" продемонстрировала уничтожение российской логистики

Российские грузовики с боеприпасами, топливом, провизией и личным составом уничтожаются на расстоянии около 120 километров от линии боевого столкновения на Лиманском направлении. Такие удары затрудняют снабжение российских войск и влияют на их способность продолжать наступление.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Как уничтожение российской логистики влияет на украинское контрнаступление?

Подразделения Третьего армейского корпуса в рамках операции "Вивальди" наносят удары по российской логистике на Лиманском направлении. Украинские военные уничтожают грузовики с боеприпасами, топливом, провизией и личным составом на расстоянии около 120 километров от линии боевого столкновения.

Такие удары напрямую влияют на обеспечение российских подразделений и, соответственно, на их способность вести боевые действия и продолжать наступление.

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий отметил, что для российской армии дефицит топлива может быть более критичным, чем нехватка самой техники, поскольку без топлива ее невозможно полноценно использовать. По его словам, воздействие на энергетическую составляющую российских войск существенно ограничивает их возможности на поле боя.

Именно поэтому уничтожение маршрутов снабжения и транспорта, обеспечивающего российские подразделения, является одним из направлений операции "Вивальди".

Как Силы обороны уничтожают логистику оккупантов в рамках контрнаступления в Донецкой области: смотрите видео

Напомним, операция "Вивальди" – это наступательная операция Третьего армейского корпуса ВСУ на севере Донецкой области, в районе Лимана. Начало операции корпус подтвердил 15 сентября 2026 года. К тому моменту украинские военные зачистили около 75 квадратных километров территории и деоккупировали более 10 квадратных километров.

В рамках операции Силы обороны уволила Среднее и ликвидировала очаги сопротивления российских войск в районах Новоселовки, Александровки, Яровой и на окраинах Корового Яра.

По заявлениям Третьего корпуса, операция нанесла потери российским войскам и продолжает развиваться на Лиманском направлении.