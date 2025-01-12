Дроны активно работали с обеих сторон, украинские военные сначала выполняли работу "на ногах", уже потом использовали бронетехнику. Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью рассказал боец с позывным "Артист", спецназовец подразделения "Артан" ГУР, профессиональный актер, отметив, что самыми тяжелыми моментами были потери собратьев.

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Уникальная операция возле Липцов

По словам бойца, специфика операции была в том, что бойцы работали в лесном массиве, где было много открытых участков. Поэтому нужно было выполнять задачи максимально незаметно.

Вход и выход был "на ноге", то есть без применения бронированной техники. Однако такая стратегия работала до определенного момента – пока лес был цел,

– заметил он.

И враг, и украинские защитники использовали огромное количество дронов. "Артист" заметил, что россияне применяли даже дроны с голограммой, то есть с проекцией своих военных, чтобы бойцы, когда были уставшие, путали беспилотник с живой силой и открывали огонь. Таким образом оккупанты слышали звуки и наводили в то место свою артиллерию.

ВСУ же с помощью дронов осуществляли разведку боя, выявляли передние позиции противника. Если пробить его оборону не удавалось, украинские бойцы применяли артиллерию и минометы. Когда вражеские позиции удавалось уничтожить – заходила пехота.

Была также тактика максимального подхода к россиянам. ВСУ имели целью запутать оккупантов, чтобы они не могли понять, где позиции украинских военных.

Операция была многокомпонентная и сложная. Например, с одного фланга бригады осуществляли наступление на бронетехнике. Он был массированный, но неудачным. Украинской бригаде удалось занять вражеские позиции, но не закрепиться на них.

Это была война с норами, окопами. Среди вражеской пехоты были обученные бойцы – было видно их работу и снаряжение. Были и те, которые не понимали, что происходит. Приходили 2 – 3 группы на позиции и исчезали или попадали в плен. К счастью, в операции ни один украинский военный не попал во вражеский плен,

– подчеркнул он.

Сложность в операции также добавляла погода – было лето, то есть очень жарко. Украинцы бойцы много двигались, неся с собой снаряжение, запас воды, боекомплект. Защитники часто получали тепловые удары.

Кроме того, был быстрый темп – украинские бойцы могли иметь задание, отдыхать сутки и снова идти на задание.

В определенный момент россияне фактически выжгли лес артиллерией, маскировка исчезла. Это был самый тяжелый этап операции. Приходилось действовать активно, брать силой. Привлекли уже бронетехнику, специфика работы изменилась. До этого момента операция для меня длилась более 2 месяцев,

– подчеркнул боец.

"Артист" вспомнил, что при одном из последних выходов назад, когда удалось выполнить задание, он и еще 2 бойцов бежали по поваленным деревьям и воронкам от прилетов. Русские в то время "накрывали" их минометами.

"После этого мы сказали, что надо решать этот вопрос, укрытий уже больше не было. С этого момента нас начали завозить на бронетехнике", – сказал боец.

Для "Артиста" самым тяжелым моментом было, когда в бронетехнику село 6 его собратьев, а с задания вернулось 5. К сожалению, таких моментов было несколько.

Он добавил, что хочет вернуться домой и увидеть родных, но враг не дает права ему расслабиться и отдохнуть.

Враг не дает возможности мне как-то сказать себе, что уже достаточно, третий год, возможно, пора отдохнуть,

– отметил боец.

Кстати, участники операции рассказали, что Липцы для россиян были очень важными. Враг тогда даже отказался перебрасывать резервы в Курскую область.