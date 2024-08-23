Сейчас город Суджа находится под контролем Сил обороны Украины. Некоторые местные жители называют украинских военных "добрыми и доброжелательными ребятами". Они признаются, что российские власти не слишком заботятся о них, поэтому помощь от ВСУ очень кстати.

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Что жители говорят о российской власти

По словам журналистов, жители Суджи не слишком реагируют на вопросы о том, кто во всем виноват, почему началась война и чью сторону они поддерживают. Местные женщины пожимают плечами, говорят, что "находятся между небом и землей" и снова вспоминают о якобы дружбе между Россией и Украиной.

Мы же не воюем с вами. Мы – нейтральные люди,

– лаконично высказываются суджане.

Кто-то озвучивает свою позицию четче и прямо говорит, что вообще к власти не относится положительно. По словам местных, "вся их власть только для себя", а о народе никто не думает.

Хорошо, что вы привезли поесть и хлеба, и воды. И разрешаете по магазинам ходить, и везде. Вот такие ребята! И по магазинам нас возили машинами. Хорошие ребята. Очень,

– хвалит украинских военных суджанка Нина.

Молодая женщина Людмила, которую встретили журналисты, также положительно высказалась об украинских военных и даже поблагодарила их за то, что они рядом.

Я не думала, правда, что такое отношение будет. Ребята молодцы, им спасибо. Они нам тут и воду, и спрашивают, или нас никто не обижает. Мы рады, что они здесь рядом. В чем мы нуждаемся, они все привозят. Просто раньше говорили – вот придут украинцы, они тут всех поубивают. Не знаю, вот я вижу – люди,

– сказала она.

К слову, ранее стало известно, что США до сих пор выясняют цели ВСУ в Курской области, но не против применения там своего оружия. Представительница Пентагона Сабрина Сингх заметила, что политика США по применению американского оружия осталась неизменной.