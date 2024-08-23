Наразі місто Суджа знаходиться під контролем Сил оборони України. Деякі місцеві жителі називають українських військових "добрими та доброзичливими хлопцями". Вони зізнаються, що російська влада не надто піклується про них, тому допомога від ЗСУ дуже доречна.

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Що суджани кажуть про російську владу

За словами журналістів, жителі Суджі не надто реагують на питання про те, хто у всьому винен, чому почалася війна і чию сторону вони підтримують. Місцеві жінки знизують плечима, кажуть, що "знаходяться між небом і землею" і знову згадують про нібито дружбу між Росією та Україною.

Ми ж не воюємо з вами. Ми – нейтральні люди,

– лаконічно висловлюються суджани.

Хтось озвучує свою позицію чіткіше і прямо каже, що взагалі до влади не ставиться позитивно. За словами місцевих, "вся їхня влада лише для себе", а про народ ніхто не думає.

Добре, що ви привезли поїсти і хліба, і води. І дозволяєте по магазинах ходити, і скрізь. Ось такі хлопці! І по магазинах нас возили машинами. Гарні хлопці. Дуже,

– хвалить українских військових суджанка Ніна.

Молода жінка Людмила, яку зустріли журналісти, також позитивно висловилася про українських військових і навіть подякувала їм за те, що вони поряд.

Я не думала, щоправда, що таке ставлення буде. Хлопці молодці, їм дякую. Вони нам тут і воду, і питають, чи нас ніхто не ображає. Ми раді, що вони тут поряд. Чого ми потребуємо, вони все привозять. Просто раніше казали – ось прийдуть українці, вони тут усіх повбивають. Не знаю, ось я бачу – люди,

– сказала вона.

До слова, раніше стало відомо, що США досі з’ясовують цілі ЗСУ в Курській області, але не проти застосування там своєї зброї. Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що політика США щодо застосування американської зброї залишилася незмінною.