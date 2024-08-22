Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що політика США щодо застосування американської зброї залишилася незмінною. США дозволяють Україні вести вогонь у відповідь на російські атаки з прикордонних регіонів, включаючи Курщину та Сумщину.

Дивіться також Україна вдарила американськими бомбами GBU-39 по росіянах у Курській області

Як у США коментують Курську операцію

На питання, чому США досі не дали оцінку наступу ЗСУ в Курській області, Сінгх відповіла, що Штати "зараз дізнаються більше про те, що українці роблять" на тій території.

Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою,

– розповіла представниця Пентагону.

Вона також підтвердила, що США не вносили змін у свою політику щодо використання зброї по цілях на території Росії.

"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила Сінгх

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному ветеранському форумі, заявив, що українські захисники в Курській області "відправляють війну росіянам додому". Він наголосив на тому, що Україні потрібно створити Росії якомога більше проблем на її території, щоб "вигнати окупанта з нашої землі".