Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что до начала боевых действий на территории Курщины были срочники, росгвардия, ФСБ, пограничники и другие силы. Это не те войска, которые могли бы противостоять регулярным частям украинской армии. Поэтому россияне так быстро сдались.

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Какие действия россиян в Курской области на пользу Украине

Генерал армии отметил, что Россия пока не понимает, как действовать на Курщине. Поэтому хаотично собирает различные подразделения. Сначала заявляла о формировании подразделений под эгидой ФСБ как статус антитеррористической операции. Однако они не могут вести войну, это не их профиль и вообще не имеют возможностей.

Учитывая это, Кремль начал подтягивать вооруженные силы, росгвардию, образовав группировку войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". И здесь возникла странная ситуация: в армии не бывает координационных советов во главе с представителями минобороны и других структур. К примеру, бывшего шефа охраны Путина Алексея Дюмина назначили "спасать" Курскую область. Он координирует военных, спецслужбы.

Привлечено руководство ФСБ, разведки, генштаба и минобороны. Почему-то не указано, что в состав входит начальник генштаба Валерий Герасимов. Было бы логично указать, что он один из основных координаторов по 3 группировках войск, которые они создали. Эта дезорганизация играет нам на руку. Нет системной работы, противодействия нам, четкой военной иерархии и подготовленных операций,

– подчеркнул Николай Маломуж.

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