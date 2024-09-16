В первые дни Курской операции количество штурмов составляло 20 – 22 за сутки, за последние сутки было 10 штурмов. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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"Тяжесть остается все равно, штурмы продолжаются. Но в самые первые дни, когда началась Курская операция, когда еще все было тихо, не озвучивали ничего, то на нашем участке было примерно 20 – 22 штурма в сутки. За последние сутки было 10 штурмов, попыток наступления. Поэтому, бесспорно, эффект от этого есть", – рассказал он.

К слову, командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сказал, что ситуация на фронте не улучшилась, но есть определенные преимущества от событий на Курщине. В частности, состоялись мощные обмены пленными, домой вернулись бойцы полка "Азов" и вообще бойцы "Азовстали". Курская операция является удачной, поэтому, вероятно, будет продолжаться.

"Козыри" для ВСУ

Сергей Цехоцкий отметил, что Курская операция имеет очень много положительных моментов: и политических, и военных. Каждый на своем месте делает свою работу. В частности, в глубоком тылу россиян, когда там горят нефтебазы, аэродромы и так далее. Все это будет иметь результат и на другие участки.

В любом случае война не может вестись только на украинской земле. Если есть такая возможность, мы должны занимать, освобождать их территорию от путинского режима, и тем самым больше иметь своих козырей,

– подчеркнул офицер.