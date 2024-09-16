У першій дні Курської операції кількість штурмів складала 20 – 22 за добу, за останню добу було 10 штурмів. Про це 24 Каналу розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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"Важкість залишається все одно, штурми продовжуються. Але у найперші дні, коли почалася Курська операція, коли ще все було тихо, не озвучували нічого, то на нашій ділянці було приблизно 20 – 22 штурми на добу. За останню добу було 10 штурмів, спроб наступу. Тому, безперечно, ефект від цього є", – розповів він.

До слова, командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш сказав, що ситуація на фронті не покращилася, але є певні переваги від подій на Курщині. Зокрема, відбулись потужні обміни полоненими, додому повернулися бійці полку "Азов" та загалом бійці "Азовсталі". Курська операція є вдалою, тому, ймовірно, буде продовжуватися.

"Козирі" для ЗСУ

Сергій Цехоцький зазначив, що Курська операція має дуже багато позитивних моментів: і політичних, і військових. Кожен на своєму місці робить свою роботу. Зокрема, у глибокому тилу росіян, коли там горять нафтобази, аеродроми і так далі. Усе це матиме результат і на інші ділянки.

У будь-якому випадку війна не може вестися тільки на українській землі. Якщо є така можливість, ми повинні займати, звільняти їхню територію від путінського режиму, і тим самим більше мати своїх козирів,

– підкреслив офіцер.