Про це глава держави заявив у новому інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN, інформує 24 Канал. Він також окреслив ситуацію на фронті, яка передувала ідеї наступу на Курщину.

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"Унас була дуже важка ситуація. Передусім на Сході, Харківщині, Донбасі: Вугледар, Покровськ,Мирноград. Люди знають лише про Покровськ.. але так, ситуація була складною. І вони (росіяни) рухались дуже швидко", –заявив Зеленський.

Ворог наступав надто швидко

Він пояснив, що окупантам вдавалось швидко просуватись передусім тому, що українські військові не мали достатньо оснащення, аби відбивати атаки ворога.

"Не має значення, скільки бригад стоїть на одному напрямку, якщо половина з них, не оснащені. Ви просто втрачаєте дуже багато людей. Ви втрачаєте людей, бо вони не забезпечені бронетехнікою, артилерійськими снарядами", – додав президент.

Різниця у снарядах: 1 до 12

За словами Зеленського, якщо порівнювати кількість, то Росія використовувала 12 снарядів, тоді як українські захисники – один.

Звісно, ідея з Курськом – була ризикованою! Це правда. Ми це розуміли, ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили. І я думаю, це була правильна ідея,

– зазначив Зеленський.

І це, як вважає президент дало свої результати. Наразі різниця у застосуванні снарядів на полі бою – 1 до 2,5.

"Я вважаю, що це успіх. Успіх тієї частини операції, яка зветься Курськ", – додав Володимир Зеленський.

Довідково. У Курській області вже понад місяць триває операція ЗСУ. За цей час Росія перекинула до Курська з України 60 тисяч військових.