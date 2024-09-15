Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що на фронті ситуація кардинально не змінилася. Окупанти продовжують інтенсивно штурмувати.

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Як Курська операція вплинула на хід війни

Росіяни частково перекидають свій особовий склад, але не у великій кількості. Втім українське командування заявило, що співвідношення артилерії змінилося. Зараз воно становить 1:2 тоді як раніше було 1:12

На жаль, ситуація на фронті не покращилася. Противник застосовує велику кількість резервів і продовжує штурмові дії. Втім певні переваги від подій на Курщині все-таки є.

Курська операція є вдалою операцією для нас. Це можна побачити хоча б по трьох великих обмінах полоненими, по поверненню бійців полку "Азов" та загалом бійців Азовсталі. Це дуже потужні обміни,

– наголосив Андрій Отченаш.

Всі розуміють наскільки цінним є повернення особового складу, який перебуває в полоні. Тому ця операція є вдалою, тому, ймовірно, буде продовжуватися.

Щодо того, чи справді професійні російські підрозділи опинилися в оточенні, то цілком ймовірно, що вони є перебільшенням. Адже російські війська достатньо навчені, це потрібно визнавати, тому проблем може бути ще багато.

"Бійці бригади "Рубіж" продовжують тримати оборону на своїх лініях та активно знищують противника. Тому для нас нічого не міняється, ми виконуємо своє завдання з максимальним коефіцієнтом корисної дії", – підкреслив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".