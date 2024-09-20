Российское командование действительно предусматривало заход Украины на Курщину и разрабатывало планы по предотвращению. Впрочем, как рассказал 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, постоянные перемещения сил заставили врага подумать, что происходит простая ротация.

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Как Украина переиграла россиян

В начале августа Силы обороны перехватили инициативу на Харьковщине. Под давлением украинских военных России пришлось перебрасывать дополнительные резервы, в частности с Курщины, чтобы удержать плацдарм. Именно в этот период под видом ротации, когда россияне не ожидали наступления и были ослаблены, Украина начала Курскую операцию.

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То есть воспользовалась "окном возможностей", когда враг выводил более-менее значимые подразделения. В первые дни к боевым действиям со стороны Украины были привлечены десантно-штурмовые войска, спецназовцы СБУ, Силы специальных операций. То есть те силы, которые действуют быстро. Их основное преимущество – высокая мобильность, способность быстро перемещаться на большое расстояние и навязывать противнику маневровые бои.

Все эти преимущества и концентрация сил на коротком отрезке фронта позволила нам прорвать без преувеличения хорошо подготовленную российскую оборону. Это не потому, что россияне не подготовились или были слабы. А именно потому, что наше командование на этом оперативно-тактическом уровне просто переиграло российских визави,

– подчеркнул Сергей Кузан.

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