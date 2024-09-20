Російське командування дійсно передбачало захід України на Курщину й розробляло плани щодо запобігання. Утім, як розповів 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, постійні переміщення сил змусили ворога подумати, що відбувається проста ротація.

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Як Україна переграла росіян

На початку серпня Сили оборони перехопили ініціативу на Харківщині. Під тиском українських військових Росії довелося перекидати додаткові резерви, зокрема з Курщини, щоб утримати плацдарм. Саме у цей період під виглядом ротації, коли росіяни не очікували наступу й були ослаблені, Україна почала Курську операцію.

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Тобто скористалася "вікном можливостей", коли ворог виводив більш-менш значущі підрозділи. У перші дні до бойових дій з боку України були залучені десантно-штурмові війська, спецпризначенці СБУ, Сили спеціальних операцій. Тобто ті сили, які діють швидко. Їхня основна перевага – висока мобільність, здатність швидко переміщуватися на велику відстань та нав'язувати противнику маневрові бої.

Всі ці переваги й концентрація сил на короткому відтинку фронту дозволила нам прорвати без перебільшення гарно підготовлену російську оборону. Це не через те, що росіяни не підготувалися або були слабкі. А саме тому, що наше командування на цьому оперативно-тактичному рівні просто переграло російських візаві,

– підкреслив Сергій Кузан.

Бої на Курщині: дивіться на карті